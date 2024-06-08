Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

Если овсянку просто отварить на воде – конечно же она будет скучной и невкусной. Такой продукт следует приготовить правильно. Обязательно для отваривания используйте молоко, а также добавьте много сыра.

Идея приготовления сырной овсянки опубликована на странице фудблогера stasia.creator в Instagram. Такое блюдо можно есть в любое время дня.

Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

Ингредиенты на две порции:

  • овсянка плющенная – 4 ст.л.
  • молоко – 400 мл.
  • сыр гауда – 100 г
  • крем-творог – 2 ст.л.
  • сыр бри
  • чипсы норе
  • соль, перец

Способ приготовления:

Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

1. Овсянку с молоком готовить в сотейнике на среднем огне.

2. Тем временем гауду нарезать кубиками.

Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

3. К каше добавить крем-сыр.

4. Перемешать и добавить гауду.

Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

5. Когда овсянка будет готова – переложить в тарелку.

6. Сверху выложить нарезанный кусочками сыр бри.

Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

7. Затем поперчить и посыпать чипсами из норы.

Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется

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