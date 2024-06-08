Если овсянку просто отварить на воде – конечно же она будет скучной и невкусной. Такой продукт следует приготовить правильно. Обязательно для отваривания используйте молоко, а также добавьте много сыра.

Идея приготовления сырной овсянки опубликована на странице фудблогера stasia.creator в Instagram. Такое блюдо можно есть в любое время дня.

Ингредиенты на две порции:

овсянка плющенная – 4 ст.л.

молоко – 400 мл.

сыр гауда – 100 г

крем-творог – 2 ст.л.

сыр бри

чипсы норе

соль, перец

Способ приготовления:

1. Овсянку с молоком готовить в сотейнике на среднем огне.

2. Тем временем гауду нарезать кубиками.

3. К каше добавить крем-сыр.

4. Перемешать и добавить гауду.

5. Когда овсянка будет готова – переложить в тарелку.

6. Сверху выложить нарезанный кусочками сыр бри.

7. Затем поперчить и посыпать чипсами из норы.

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