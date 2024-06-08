Самая вкусная творожная овсянка, которую вы точно полюбите: вся польза продукта сохраняется
Если овсянку просто отварить на воде – конечно же она будет скучной и невкусной. Такой продукт следует приготовить правильно. Обязательно для отваривания используйте молоко, а также добавьте много сыра.
Идея приготовления сырной овсянки опубликована на странице фудблогера stasia.creator в Instagram. Такое блюдо можно есть в любое время дня.
Ингредиенты на две порции:
- овсянка плющенная – 4 ст.л.
- молоко – 400 мл.
- сыр гауда – 100 г
- крем-творог – 2 ст.л.
- сыр бри
- чипсы норе
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Овсянку с молоком готовить в сотейнике на среднем огне.
2. Тем временем гауду нарезать кубиками.
3. К каше добавить крем-сыр.
4. Перемешать и добавить гауду.
5. Когда овсянка будет готова – переложить в тарелку.
6. Сверху выложить нарезанный кусочками сыр бри.
7. Затем поперчить и посыпать чипсами из норы.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: