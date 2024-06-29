Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

Вместо обычного магазинного вина для любого празднования подойдет ароматная домашняя наливка из вишни. Обязательно сделайте ее в том случае, если у вас есть ягоды из собственного сада. Всего несколько простых манипуляций и напиток будет готов к употреблению уже через 7 дней.

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Идея приготовления домашней вишневой наливки опубликована на странице фудблогера Валерии Пытел (valeria pytel) в Instagram. Пригодится водка.

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

Ингредиенты:

  • вишня – 300 г
  • сахар – 100 г
  • апельсин (кожура) – 1 шт.
  • водка – 0,5 л.

Способ приготовления:

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

1. В банке засыпать вишни.

2. Добавить сахар.

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

3. Положить кожуру апельсина (без белого покрытия).

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

4. Влить водку.

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

5. Накрыть крышкой и перемешать.

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

6. Оставить в черном месте на 6-7 дней.

Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях

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