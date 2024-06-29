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Самая вкусная вишневая наливка: как приготовить в домашних условиях
Вместо обычного магазинного вина для любого празднования подойдет ароматная домашняя наливка из вишни. Обязательно сделайте ее в том случае, если у вас есть ягоды из собственного сада. Всего несколько простых манипуляций и напиток будет готов к употреблению уже через 7 дней.
Идея приготовления домашней вишневой наливки опубликована на странице фудблогера Валерии Пытел (valeria pytel) в Instagram. Пригодится водка.
Ингредиенты:
- вишня – 300 г
- сахар – 100 г
- апельсин (кожура) – 1 шт.
- водка – 0,5 л.
Способ приготовления:
1. В банке засыпать вишни.
2. Добавить сахар.
3. Положить кожуру апельсина (без белого покрытия).
4. Влить водку.
5. Накрыть крышкой и перемешать.
6. Оставить в черном месте на 6-7 дней.
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