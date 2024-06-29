Вместо обычного магазинного вина для любого празднования подойдет ароматная домашняя наливка из вишни. Обязательно сделайте ее в том случае, если у вас есть ягоды из собственного сада. Всего несколько простых манипуляций и напиток будет готов к употреблению уже через 7 дней.

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Идея приготовления домашней вишневой наливки опубликована на странице фудблогера Валерии Пытел (valeria pytel) в Instagram. Пригодится водка.

Ингредиенты:

вишня – 300 г

сахар – 100 г

апельсин (кожура) – 1 шт.

водка – 0,5 л.

Способ приготовления:

1. В банке засыпать вишни.

2. Добавить сахар.

3. Положить кожуру апельсина (без белого покрытия).

4. Влить водку.

5. Накрыть крышкой и перемешать.

6. Оставить в черном месте на 6-7 дней.

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