Приготовить идеальные жареные пирожки – задача не из простых. Изделия часто пригорают на сковороде и поглощают много растительного масла. И все это из-за того, что вы сделали слишком плотное и забитое мукой тесто. Поэтому для того, что блюдо получилось успешным – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления самого вкусного теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Оно получается очень эластичным, пышным и мягким.

Ингредиенты для заварки:

мука – 25 г

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сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

масло – 30 г.

кипяток – 120 г

Ингредиенты для теста:

заварка

дрожжи сухие – 4 г

сахар – 5 г

желток – 1 шт

вода теплая – 60 г

мука – 275 г

Способ приготовления:

1. Сначала делаем заварку. Смешаем все сухие ингредиенты, добавим растительное масло. Завариваем все кипятком и перемешаем.

2. Отставляем для охлаждения.

3. За это время отдельно смешаем дрожжи, сахар, желток, муку и воду.

4. Добавим заварку и замешаем тесто. Может потребоваться добавить еще 10 -20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое. Оставляем на 1 час.

5. Далее делим на 10 частей. Каждую часть раскатываем, не очень тонко, иначе будут рваться.

6. Кладем начинку, накрываем, как вареник и залепляем. Перелистываем. Носики можно спрятать, а можно и оставить. Немного прижимаем.

7. Жарим частями. Пирожки немного вырастут в объеме, поэтому не кладите рядом. Обжариваем на среднем, поближе к минимальному огню.

8. Начинка для пирожков должна быть сухой.

9. Жарить лучше сначала швом вниз.

10. Пирожки достаточно нежные, поэтому если готовите много, не складывайте один на один.

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