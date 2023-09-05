Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,1 т.
Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

Приготовить идеальные жареные пирожки – задача не из простых. Изделия часто пригорают на сковороде и поглощают много растительного масла. И все это из-за того, что вы сделали слишком плотное и забитое мукой тесто. Поэтому для того, что блюдо получилось успешным – воспользуйтесь следующей технологией.

Идея приготовления самого вкусного теста для жареных пирожков опубликована на странице фудблогера Валентины Саенко (valya__saenko) в Instagram. Оно получается очень эластичным, пышным и мягким.

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

Ингредиенты для заварки:

  • мука – 25 г
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  • сахар – 1 ст.л.
  • соль – 0,5 ч.л.
  • масло – 30 г.
  • кипяток – 120 г

Ингредиенты для теста:

  • заварка
  • дрожжи сухие – 4 г
  • сахар – 5 г
  • желток – 1 шт
  • вода теплая – 60 г
  • мука – 275 г

Способ приготовления:

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

1. Сначала делаем заварку. Смешаем все сухие ингредиенты, добавим растительное масло. Завариваем все кипятком и перемешаем.

2. Отставляем для охлаждения.

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

3. За это время отдельно смешаем дрожжи, сахар, желток, муку и воду.

4. Добавим заварку и замешаем тесто. Может потребоваться добавить еще 10 -20 г муки. Тесто должно быть эластичное, но немного липкое. Оставляем на 1 час.

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

5. Далее делим на 10 частей. Каждую часть раскатываем, не очень тонко, иначе будут рваться.

6. Кладем начинку, накрываем, как вареник и залепляем. Перелистываем. Носики можно спрятать, а можно и оставить. Немного прижимаем.

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

7. Жарим частями. Пирожки немного вырастут в объеме, поэтому не кладите рядом. Обжариваем на среднем, поближе к минимальному огню.

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

8. Начинка для пирожков должна быть сухой.

9. Жарить лучше сначала швом вниз.

Самое удачное тесто для жареных пирожков с картофелем: получается очень рыхлым и эластичным.

10. Пирожки достаточно нежные, поэтому если готовите много, не складывайте один на один.

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