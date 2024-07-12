Самый лучший летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, молока, ягодного пюре, сгущенного молока.

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Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком.

Ингредиенты:

Сливки 33% – 500 г

Сгущенка "Ириска" – 200 г

Печенье – 100 г

Способ приготовления:

1. Охлажденные сливки взбивайте на средних оборотах до мягких пиков.

2. Добавьте сгущенку и взбивайте до пышности массы.

3. В емкость выложите печенье, сверху выложите мороженое и накройте печеньем.

4. Охладите в морозильной камере!

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