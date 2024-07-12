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Самое вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт десерта от Эктора Хименеса-Браво
Самый лучший летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, молока, ягодного пюре, сгущенного молока.
Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком.
Ингредиенты:
- Сливки 33% – 500 г
- Сгущенка "Ириска" – 200 г
- Печенье – 100 г
Способ приготовления:
1. Охлажденные сливки взбивайте на средних оборотах до мягких пиков.
2. Добавьте сгущенку и взбивайте до пышности массы.
3. В емкость выложите печенье, сверху выложите мороженое и накройте печеньем.
4. Охладите в морозильной камере!
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