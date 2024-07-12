Самое вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт десерта от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Самое вкусное домашнее мороженое из двух ингредиентов: рецепт десерта от Эктора Хименеса-Браво

Самый лучший летний десерт – мороженое. Готовить его можно из сливок, молока, ягодного пюре, сгущенного молока.

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Из чего приготовить домашнее мороженое

Эктор Хименес-Браво поделился в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого из сливок, со сгущенным молоком.

Рецепт мороженого

Ингредиенты:

  • Сливки 33% – 500 г
  • Сгущенка "Ириска" – 200 г
  • Печенье – 100 г

Способ приготовления:

1. Охлажденные сливки взбивайте на средних оборотах до мягких пиков.

Основа для мороженого

2. Добавьте сгущенку и взбивайте до пышности массы.

Приготовление мороженого

3. В емкость выложите печенье, сверху выложите мороженое и накройте печеньем.

Печенье для приготовления мороженого

4. Охладите в морозильной камере!

Готовое мороженое

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