Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить
Универсальное блюдо из овощей и мяса – кабачковое рагу. Именно сейчас сезон таких плодов, потому получится еще и очень бюджетно. К тому же, вы значительно сэкономите время, потому что все тушится в одной кастрюле.
Идея приготовления кабачкового рагу с мясом опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Чтобы блюдо не было очень жирным, можно использовать курицу.
Ингредиенты:
- мясо – 500 г
- картофель – 250 г
- помидоры – 250 г
- морковь – 200 г
- лук – 200 г
- кабачок – 1 кг.
- сладкий перец – 150 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- томатная паста – 2 ст.л.
- соль, перец, хмели-сунели, специи к мясу
- масло для жарки – 30 мл.
Способ приготовления:
1. В большую кастрюлю влить масло.
2. На ней обжарить нарезанное мясо 5-7 минут. Можно брать как курицу, так и другие виды мяса по вкусу.
3. Добавить паприку и специи к мясу и перемешать.
4. Добавить измельченный лук, перемешивая, обжарить 5 минут.
5. Добавить морковь, нарезанную кубиком, перемешать, накрыть крышкой и протушить 5 минут.
6. Положить картошку, перец, помидор, кабачки – все нарезать не большими кусочками.
7. Добавить томат, соль, перец и хорошо вымешать, воду не доливать.
8. На небольшом огне под крышкой готовить к мягкости картофеля примерно 25-30 минут. Периодически перемешивать.
9. В конце добавить давленый чеснок и зелень, вымешать.
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