Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

Универсальное блюдо из овощей и мяса – кабачковое рагу. Именно сейчас сезон таких плодов, потому получится еще и очень бюджетно. К тому же, вы значительно сэкономите время, потому что все тушится в одной кастрюле.

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Идея приготовления кабачкового рагу с мясом опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil alexx) в Instagram. Чтобы блюдо не было очень жирным, можно использовать курицу.

Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

Ингредиенты:

  • мясо – 500 г
  • картофель – 250 г
  • помидоры – 250 г
  • морковь – 200 г
  • лук – 200 г
  • кабачок – 1 кг.
  • сладкий перец – 150 г
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • соль, перец, хмели-сунели, специи к мясу
  • масло для жарки – 30 мл.

Способ приготовления:

Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

1. В большую кастрюлю влить масло.

2. На ней обжарить нарезанное мясо 5-7 минут. Можно брать как курицу, так и другие виды мяса по вкусу.

Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

3. Добавить паприку и специи к мясу и перемешать.

4. Добавить измельченный лук, перемешивая, обжарить 5 минут.

Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

5. Добавить морковь, нарезанную кубиком, перемешать, накрыть крышкой и протушить 5 минут.

6. Положить картошку, перец, помидор, кабачки – все нарезать не большими кусочками.

Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

7. Добавить томат, соль, перец и хорошо вымешать, воду не доливать.

8. На небольшом огне под крышкой готовить к мягкости картофеля примерно 25-30 минут. Периодически перемешивать.

Самое вкусное кабачковое рагу из доступных ингредиентов: с каким мясом приготовить

9. В конце добавить давленый чеснок и зелень, вымешать.

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