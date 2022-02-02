Самое вкусное пирожное "Картошка" с начинкой и глазурью по-новому: как приготовить
Для многих пирожное "Картошка" – это настоящий вкус детства. Популярный десерт обычно готовят на основе крошки из печенья или бисквита со сгущенкой. Проще говоря, это идеальный вариант, когда нет времени и желания на выпечку. Но если хочется приготовить десерт по-новому, то лучшим решением станет "Картошка" с соленой карамелью в глазури.
Рецептом пирожного "Картошка" поделилась фудблогер Лилия Завадская (lillozav) на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
Шоколадное тесто:
яйца – 2шт
пшеничная мука – 90 г
сахар – 75 г
какао – 20 г
кипяток – 75 мл
растительное масло – 45 мл
разрыхлитель – 2 г
сода – 1 г
соль – щепотка
Ганаш (на 300 г крошки):
сливки 33% – 80 мл
черный шоколад – 60 г
сливочное масло – 30 г
Соленая карамель:
сливки 33% – 100 мл
сахар – 100 г
соль – 1 г
Способ приготовления:
1. Шоколадное тесто. Какао залить крутым кипятком и перемешать.
2. Смешать муку, соль, соду и разрыхлитель.
3. Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до однородности. Добавить масло и перемешать.
4. В полученную смесь добавить какао, помешивая. Одновременно добавить мучную смесь.
5. Тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 160–170 градусов 30 минут.
6. Полученный бисквит охладить и измельчить до состояния крошки. Для пирожного использовать 300 г крошки.
7. Ганаш. Шоколад залить горячими сливками и дать постоять 1 минуту. Получившуюся шоколадную массу взбить блендером.
8. Постепенно добавить сливочное масло и взбить блендером в однородность.
9. Полученный ганаш смешать с шоколадной крошкой до однородности.
10. Соленая карамель. Растопить сахар до золотистого цвета.
11. Налить горячие сливки и варить 3-4 минуты.
12. Добавить соль. Охладить и перелить в кондитерский мешок.
13. Формирование десерта. В силиконовые формы выложить бисквитную массу, середину заполнить карамелью и снова выложить бисквитную массу. Поставить десерт в морозильную камеру.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить классический десерт "Картошка".