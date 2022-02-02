Самое вкусное пирожное 'Картошка' с начинкой и глазурью по-новому: как приготовить

Для многих пирожное "Картошка" – это настоящий вкус детства. Популярный десерт обычно готовят на основе крошки из печенья или бисквита со сгущенкой. Проще говоря, это идеальный вариант, когда нет времени и желания на выпечку. Но если хочется приготовить десерт по-новому, то лучшим решением станет "Картошка" с соленой карамелью в глазури.

Рецептом пирожного "Картошка" поделилась фудблогер Лилия Завадская (lillozav) на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

Шоколадное тесто:

яйца – 2шт

пшеничная мука – 90 г

сахар – 75 г

какао – 20 г

кипяток – 75 мл

растительное масло – 45 мл

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разрыхлитель – 2 г

сода – 1 г

соль – щепотка

Ганаш (на 300 г крошки):

сливки 33% – 80 мл

черный шоколад – 60 г

сливочное масло – 30 г

Соленая карамель:

сливки 33% – 100 мл

сахар – 100 г

соль – 1 г

Способ приготовления:

1. Шоколадное тесто. Какао залить крутым кипятком и перемешать.

2. Смешать муку, соль, соду и разрыхлитель.

3. Яйца комнатной температуры взбить с сахаром до однородности. Добавить масло и перемешать.

4. В полученную смесь добавить какао, помешивая. Одновременно добавить мучную смесь.

5. Тесто вылить в форму. Выпекать при температуре 160–170 градусов 30 минут.

6. Полученный бисквит охладить и измельчить до состояния крошки. Для пирожного использовать 300 г крошки.

7. Ганаш. Шоколад залить горячими сливками и дать постоять 1 минуту. Получившуюся шоколадную массу взбить блендером.

8. Постепенно добавить сливочное масло и взбить блендером в однородность.

9. Полученный ганаш смешать с шоколадной крошкой до однородности.

10. Соленая карамель. Растопить сахар до золотистого цвета.

11. Налить горячие сливки и варить 3-4 минуты.

12. Добавить соль. Охладить и перелить в кондитерский мешок.

13. Формирование десерта. В силиконовые формы выложить бисквитную массу, середину заполнить карамелью и снова выложить бисквитную массу. Поставить десерт в морозильную камеру.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как приготовить классический десерт "Картошка".