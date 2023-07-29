Универсальное блюдо, в котором можно обьединить много сезонных овощей – это рагу. В него даже не придется добавлять мясо, ведь компоненты достаточно сытные и диетические. К тому же, готовится рагу в духовке, поэтому все ингредиенты остаются полезными.

Идея приготовления вкусного рагу из сезонных овощей опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Особую сочность добавляет томатный соус.

Ингредиенты:

цуккини – 2 шт.

баклажаны – 1 шт.

морковь – 1 шт.

картофель – 4-5 шт

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приправа к картофелю – 1 ч.л.

лук – 1 шт.

соус томатный – 3 ст.л.

вода – 150 мл

соль – 1 ст.л.

хмели сунели – 1 ч.л.

базилик – несколько веточек

петрушка – несколько веточек

чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

1. Все нарезаем кубиками.

2. Картофель предварительно обжариваем с приправой к картофелю к золотистой корочке.

3. Томатный соус + вода + соль + приправа хмели сунели.

4. Все овощи соединяем в жаростойкой посуде.

5. Заливаем соусом и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут.

6. Периодически можно перемешивать или добавить водички, если вдруг начнет пригорать.

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