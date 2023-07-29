Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
114
Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

Универсальное блюдо, в котором можно обьединить много сезонных овощей – это рагу. В него даже не придется добавлять мясо, ведь компоненты достаточно сытные и диетические. К тому же, готовится рагу в духовке, поэтому все ингредиенты остаются полезными.

Идея приготовления вкусного рагу из сезонных овощей опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Особую сочность добавляет томатный соус.

Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

Ингредиенты:

  • цуккини – 2 шт.
  • баклажаны – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • картофель – 4-5 шт
Видео дня
  • приправа к картофелю – 1 ч.л.
  • лук – 1 шт.
  • соус томатный – 3 ст.л.
  • вода – 150 мл
  • соль – 1 ст.л.
  • хмели сунели – 1 ч.л.
  • базилик – несколько веточек
  • петрушка – несколько веточек
  • чеснок – 2 зубчика

Способ приготовления:

Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

1. Все нарезаем кубиками.

2. Картофель предварительно обжариваем с приправой к картофелю к золотистой корочке.

Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

3. Томатный соус + вода + соль + приправа хмели сунели.

4. Все овощи соединяем в жаростойкой посуде.

Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

5. Заливаем соусом и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут.

Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке

6. Периодически можно перемешивать или добавить водички, если вдруг начнет пригорать.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты