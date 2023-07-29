Вкуснее всего рагу из сезонных овощей: готовится в духовке
Универсальное блюдо, в котором можно обьединить много сезонных овощей – это рагу. В него даже не придется добавлять мясо, ведь компоненты достаточно сытные и диетические. К тому же, готовится рагу в духовке, поэтому все ингредиенты остаются полезными.
Идея приготовления вкусного рагу из сезонных овощей опубликована на кулинарной странице tastystories.feed в Instagram. Особую сочность добавляет томатный соус.
Ингредиенты:
- цуккини – 2 шт.
- баклажаны – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- картофель – 4-5 шт
- приправа к картофелю – 1 ч.л.
- лук – 1 шт.
- соус томатный – 3 ст.л.
- вода – 150 мл
- соль – 1 ст.л.
- хмели сунели – 1 ч.л.
- базилик – несколько веточек
- петрушка – несколько веточек
- чеснок – 2 зубчика
Способ приготовления:
1. Все нарезаем кубиками.
2. Картофель предварительно обжариваем с приправой к картофелю к золотистой корочке.
3. Томатный соус + вода + соль + приправа хмели сунели.
4. Все овощи соединяем в жаростойкой посуде.
5. Заливаем соусом и ставим в разогретую до 170 градусов духовку на 50 минут.
6. Периодически можно перемешивать или добавить водички, если вдруг начнет пригорать.
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