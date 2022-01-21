Самое вкусное рагу с мясом для сытного обеда по рецепту Владимира Ярославского
Одно из самых лучших блюд для сытного ужина – полезное овощное рагу с мясом. Стоит отметить, что это действительно самое простое и быстрое в приготовлении блюдо. Вы сможете добавить любое мясо и овощи на ваш вкус.
Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного рагу, которое вы приготовите очень быстро и просто (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
бедро индейки без кости – 500 г
лук репчатый – 2 шт.
чеснок – 2-3 зуб.
растительное масло – 40 г
белое вино – 30 г
свежий тимьян или розмарин – 3-5 веточек
паста сухая –
100-120 г
пармезан – 100 г
зелень – 20 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Снимите кожуру с индейки и порежьте большим кубиком.
2. Лук и чеснок измельчите.
3. Поджарьте их на растительном масле, добавьте мясо, жарьте до готовности.
4. Влейте вино, дайте ему выпарится.
5. Добавьте тимьян и розмарин, накройте крышкой и томите до готовности, около 1,5 часа. Посолите, поперчите после.
6. Доведите воду до кипения, добавьте макароны и варите до готовности.
7. Пересыпьте их к мясу, перемешайте и посыпьте натертым пармезаном.
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