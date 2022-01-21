Самое вкусное рагу с мясом для сытного обеда по рецепту Владимира Ярославского

Одно из самых лучших блюд для сытного ужина – полезное овощное рагу с мясом. Стоит отметить, что это действительно самое простое и быстрое в приготовлении блюдо. Вы сможете добавить любое мясо и овощи на ваш вкус.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного рагу, которое вы приготовите очень быстро и просто (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

бедро индейки без кости – 500 г

лук репчатый – 2 шт.

чеснок – 2-3 зуб.

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растительное масло – 40 г

белое вино – 30 г

свежий тимьян или розмарин – 3-5 веточек

паста сухая – 100-120 г

пармезан – 100 г ​​​​​​​

зелень – 20 г

​​​​​​​соль, перец – по вкусу ​​​​​​​

Способ приготовления:

1. Снимите кожуру с индейки и порежьте большим кубиком.

2. Лук и чеснок измельчите.

3. Поджарьте их на растительном масле, добавьте мясо, жарьте до готовности.

4. Влейте вино, дайте ему выпарится.

5. Добавьте тимьян и розмарин, накройте крышкой и томите до готовности, около 1,5 часа. Посолите, поперчите после.

6. Доведите воду до кипения, добавьте макароны и варите до готовности.

7. Пересыпьте их к мясу, перемешайте и посыпьте натертым пармезаном.

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