Самое вкусное рагу с мясом для сытного обеда по рецепту Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,1 т.
Владимир Ярославский поделился рецептом вкусного рагу

Одно из самых лучших блюд для сытного ужина – полезное овощное рагу с мясом. Стоит отметить, что это действительно самое простое и быстрое в приготовлении блюдо. Вы сможете добавить любое мясо и овощи на ваш вкус.

Кулинар Владимир Ярославский поделился в Instagram рецептом вкусного рагу, которое вы приготовите очень быстро и просто (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

  • бедро индейки без кости – 500 г

Бедро индейки

  • лук репчатый – 2 шт.

  • чеснок – 2-3 зуб.

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Свежий чеснок

  • растительное масло – 40 г

  • белое вино – 30 г

Белое вино

  • свежий тимьян или розмарин – 3-5 веточек

  • паста сухая –

    100-120 г

  • пармезан – 100 г

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Тертый пармезан

  • зелень – 20 г

  • ​​​​​​​соль, перец – по вкусу

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Специи для блюда

Способ приготовления:

1. Снимите кожуру с индейки и порежьте большим кубиком.

2. Лук и чеснок измельчите.

Белый лук

3. Поджарьте их на растительном масле, добавьте мясо, жарьте до готовности.

4. Влейте вино, дайте ему выпарится.

5. Добавьте тимьян и розмарин, накройте крышкой и томите до готовности, около 1,5 часа. Посолите, поперчите после.

Жареный лук

6. Доведите воду до кипения, добавьте макароны и варите до готовности.

Тертый пармезан

7. Пересыпьте их к мясу, перемешайте и посыпьте натертым пармезаном.

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Самое вкусное рагу с мясом для сытного обеда по рецепту Владимира Ярославского

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