Вкусный салат с мясом и овощами для сытного обеда
Если вы хотите приготовить вкусный, бюджетный, но сытный салат, кулинары советуют просто добавлять в них крупы, мясо, морепродукты и рыбу.
Кулинар, фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусного и очень сытного салата с куриным мясом и листьями салата.
Ингредиенты:
куриное филе – 1 шт.
листья салата – 30 г
синий лук – 1/4 шт.
дыня – 150 г
грецкие орехи – 20 г
мед – 10-15 г
оливковое масло – 1 ст. л.
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Филе помойте, высушите и нарежьте кусочками толщиной 1 см.
2. Обязательно хорошо посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом, после – выложите на застеленный бумагой противень и поставьте в духовку на 15 минут при 200 С.
3. Листья салата помойте и подсушите, после переложите в тарелку.
4. Нарежьте дыню и лук, переложите к листьям салата вместе с запеченной курицей.
5. Орехи измельчите и посыпьте сверху.
6. Смешайте мед с маслом и полейте салат.
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