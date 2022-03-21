Вкусный салат с мясом и овощами для сытного обеда

Если вы хотите приготовить вкусный, бюджетный, но сытный салат, кулинары советуют просто добавлять в них крупы, мясо, морепродукты и рыбу.

Кулинар, фудблогер Анастасия Солопий поделилась в Instagram элементарным рецептом вкусного и очень сытного салата с куриным мясом и листьями салата.

Ингредиенты:

куриное филе – 1 шт.

листья салата – 30 г

синий лук – 1/4 шт.

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дыня – 150 г

грецкие орехи – 20 г

мед – 10-15 г

оливковое масло – 1 ст. л.

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Филе помойте, высушите и нарежьте кусочками толщиной 1 см.

2. Обязательно хорошо посолите, поперчите и сбрызните растительным маслом, после – выложите на застеленный бумагой противень и поставьте в духовку на 15 минут при 200 С.

3. Листья салата помойте и подсушите, после переложите в тарелку.

4. Нарежьте дыню и лук, переложите к листьям салата вместе с запеченной курицей.

5. Орехи измельчите и посыпьте сверху.

6. Смешайте мед с маслом и полейте салат.

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