Самые необычные блюда с капусты для сытного обеда: ТОП-3

Обед всегда должен быть вкусным, полезным и сытным, чтобы соответственно ужин был легким. Лучше всего в это время есть мясные блюда, наваристые супы, пиццу, овощные пироги, запеченное мясо и рыбу, а также разные блюда из сезонных овощей, например, рататуй, запеканки.

Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 вкусных рецепта из очень полезного овоща – капусты, которые получатся очень необычными.

1. Капуста запеченная в духовке с пряностями

Ингредиенты:

большая капуста – 1 шт.

соль – 1/3 ч. л.

растительное масло – 1-2 ст. л.

сливочное масло – 30-40 г

перец черный и красный молотый – щепотка

тмин – по вкусу

мускатный орех – щепотка – по желанию

Способ приготовления:

Помойте капусту, снимите верхние листики, разрежьте пополам, но можно и на четыре части, если капуста слишком большая. Также можно просто порезать большими пластинами, так капуста быстрее прожарится. Выложите на противень. В отдельной миске смешайте растительное масло, соль, тмин, мускатный орех, два вида молотого перца и все тщательно перемешайте. Щедро намажьте этой смесью капусту, оправьте в духовку на 1 час при 170 С.

Перед подачей можно присыпать тертым пармезаном и орехами, будет очень вкусно.

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2. Капустные рулетики с сыром

Ингредиенты:

молодая капуста – 1 шт.

сыр любой – камамбер, голландский, российский, сулугуни, козий, тофу – 150 г

кефир – 500 мл

вода –1-1,5 л

растительное масло – 2 ст. л.

яйца – 3 шт.

панировочные сухари – 1/2 стакана

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Помойте капусту, отломайте или отрежьте листья. Вскипятите воду с солью, бросьте листочки на 2-4 минуты. Сыр порежьте ломтиками. В каждый лист заверните по кусочку сыра, чтобы получились рулетики. Взбейте яйца с солью, обмокните хорошо каждый рулетик и обваляйте в панировочных сухарях. Выложите их в форму, предварительно смазанную растительным маслом и, отправьте запекаться на 40-50 минут при 170-180 С.

Подавать блюдо можно горячим со сметаной и зеленью.

3. Тушенная капуста с мясо и рисом

Ингредиенты:

капуста – 500-700 г

рис – 2-3 ст. л

филе – 1 шт.

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

растительное масло – 2-3 ст. л.

куркума –- 1/4 ч. л.

изюм – 100 г

соль, перец – по вкусу

Способ приготолвения:

Отварите рис в подсоленной воде с куркумой до полуготовности. Филе нарежьте и обжарьте вместе в измельченным луком и морковью до золотистости. Капусту помойте, нашинкуйте и обжарьте отдельно на сковороде до готовности, посолите, поперчите и добавьте к ней заранее замоченный изюм. Переложите все в одну большую кастрюлю, перемешайте, добавьте 100 м воды и тушите около 10-15 минут на слабом огне.

Подавать блюдо лучше всего горячим с овощным салатом.

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