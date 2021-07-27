Самые необычные блюда с капусты для сытного обеда: ТОП-3
Обед всегда должен быть вкусным, полезным и сытным, чтобы соответственно ужин был легким. Лучше всего в это время есть мясные блюда, наваристые супы, пиццу, овощные пироги, запеченное мясо и рыбу, а также разные блюда из сезонных овощей, например, рататуй, запеканки.
Сегодня редакция FoodOboz предлагает вам 3 вкусных рецепта из очень полезного овоща – капусты, которые получатся очень необычными.
1. Капуста запеченная в духовке с пряностями
Ингредиенты:
большая капуста – 1 шт.
соль – 1/3 ч. л.
растительное масло – 1-2 ст. л.
сливочное масло – 30-40 г
перец черный и красный молотый – щепотка
тмин – по вкусу
мускатный орех – щепотка – по желанию
Способ приготовления:
Помойте капусту, снимите верхние листики, разрежьте пополам, но можно и на четыре части, если капуста слишком большая. Также можно просто порезать большими пластинами, так капуста быстрее прожарится.
Выложите на противень.
В отдельной миске смешайте растительное масло, соль, тмин, мускатный орех, два вида молотого перца и все тщательно перемешайте.
Щедро намажьте этой смесью капусту, оправьте в духовку на 1 час при 170 С.
Перед подачей можно присыпать тертым пармезаном и орехами, будет очень вкусно.
2. Капустные рулетики с сыром
Ингредиенты:
молодая капуста – 1 шт.
сыр любой – камамбер, голландский, российский, сулугуни, козий, тофу – 150 г
кефир – 500 мл
вода –1-1,5 л
растительное масло – 2 ст. л.
яйца – 3 шт.
панировочные сухари – 1/2 стакана
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Помойте капусту, отломайте или отрежьте листья.
Вскипятите воду с солью, бросьте листочки на 2-4 минуты.
Сыр порежьте ломтиками.
В каждый лист заверните по кусочку сыра, чтобы получились рулетики.
Взбейте яйца с солью, обмокните хорошо каждый рулетик и обваляйте в панировочных сухарях.
Выложите их в форму, предварительно смазанную растительным маслом и, отправьте запекаться на 40-50 минут при 170-180 С.
Подавать блюдо можно горячим со сметаной и зеленью.
3. Тушенная капуста с мясо и рисом
Ингредиенты:
капуста – 500-700 г
рис – 2-3 ст. л
филе – 1 шт.
лук – 1 шт.
морковь – 1 шт.
растительное масло – 2-3 ст. л.
куркума –- 1/4 ч. л.
изюм – 100 г
соль, перец – по вкусу
Способ приготолвения:
Отварите рис в подсоленной воде с куркумой до полуготовности.
Филе нарежьте и обжарьте вместе в измельченным луком и морковью до золотистости.
Капусту помойте, нашинкуйте и обжарьте отдельно на сковороде до готовности, посолите, поперчите и добавьте к ней заранее замоченный изюм.
Переложите все в одну большую кастрюлю, перемешайте, добавьте 100 м воды и тушите около 10-15 минут на слабом огне.
Подавать блюдо лучше всего горячим с овощным салатом.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, как вкусно приготовить кабачковые пироги с мясом, ароматным сыром и сметанной заливкой так, чтобы они не были сухими.