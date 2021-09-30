Самые необычные и ужасные сочетания в еде, которые почему-то нравятся всем: ТОП-5

Наши пищевые привычки и даже самые странные предпочтения в еде – очень индивидуальная вещь. Кто-то предпочитает все время экспериментировать – и это нормально – каждый раз пробовать что-то новое, кто-то же приверженец "хорошо забытого старого" и каждый день ест одно и тоже – и это тоже нормально.

Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 невероятными и даже – пикантными сочетаниями в еде, которые точно понравятся всем.

1. Чипсы и нутелла

Купите обязательно острые чипсы и баночку вкусной нутеллы, намажьте или мокните чипс в сладкий соус и наслаждайтесь очень странным, но удивительно вкусным сочетанием.

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2. Белок с кетчупом

Люди, которые это пробовали утверждают, что это нереально вкусно. Только желток таки лучше достать и есть только белок с острым соусом.

3. Арбуз и сыр фета

Нарежьте кусочками арбуз, покрошите сыр и вы удивитесь насколько это вкусно.

4. Сладкое печенье и аджика

Гурманы утверждают, что лучше всего выбирать печенье с кремовой прослойкой, сверху намазать аджику и есть.

Вкус будет божественным

5. Тыквенный пирог с горчицей

Это очень необычно и точно – остро. Вам достаточно приготовить или купить сладкий тыквенный пирог и полить кусочек горчицей и вы точно удивитесь, насколько это вкусно.

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