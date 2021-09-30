Самые необычные и ужасные сочетания в еде, которые почему-то нравятся всем: ТОП-5
Наши пищевые привычки и даже самые странные предпочтения в еде – очень индивидуальная вещь. Кто-то предпочитает все время экспериментировать – и это нормально – каждый раз пробовать что-то новое, кто-то же приверженец "хорошо забытого старого" и каждый день ест одно и тоже – и это тоже нормально.
Сегодня редакция FoodOboz поделится с вами 5 невероятными и даже – пикантными сочетаниями в еде, которые точно понравятся всем.
1. Чипсы и нутелла
Купите обязательно острые чипсы и баночку вкусной нутеллы, намажьте или мокните чипс в сладкий соус и наслаждайтесь очень странным, но удивительно вкусным сочетанием.
2. Белок с кетчупом
Люди, которые это пробовали утверждают, что это нереально вкусно. Только желток таки лучше достать и есть только белок с острым соусом.
3. Арбуз и сыр фета
Нарежьте кусочками арбуз, покрошите сыр и вы удивитесь насколько это вкусно.
4. Сладкое печенье и аджика
Гурманы утверждают, что лучше всего выбирать печенье с кремовой прослойкой, сверху намазать аджику и есть.
Вкус будет божественным
5. Тыквенный пирог с горчицей
Это очень необычно и точно – остро. Вам достаточно приготовить или купить сладкий тыквенный пирог и полить кусочек горчицей и вы точно удивитесь, насколько это вкусно.
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