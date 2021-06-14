Самые необычные сладкие начинки для вареников: 5 рецептов

Если вам давно хотелось приготовить необычные вареники – самое время рискнуть и сделать привычное блюдо – неожиданно новым. А помогут в этом начинки, которые придадут классическим вареникам совершенно иной вкус.
Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов самых необычных сладких начинок для привычных вареников.
1. Вареники с ревенем
Ингредиенты:
ревень – 500 г
сахар – 200 г
Способ приготовления:
Очистите стебли от жестких волокон, нарежьте маленькими кусочками, выложите по чайной ложке в тесто, посыпьте сахаром.
2. Вареники с пасленом
Ингредиенты:
ягоды паслена – 500 г
сахар – 100 г
Способ приготовления:
Хорошо помойте ягоды, затем обдайте их кипятком.
Выложите в тесто по 1 столовой ложке, сверху посыпьте сахаром и можно варить.
3. Вареники с тыквой и яблоком
Ингредиенты:
тыква – 300 г
сахар – 3 т. л.
яблоки – 2-3 шт.
Способ приготовления:
Тыкву помойте и натрите на терке, можно также предварительно порезать кубиком и запечь в духовке около 10 минут вместе с яблоками.
На тесто выложить готовые яблоки и тыкву, присыпать сахаром и варить до готовности.
4. Вареники со сливами
Ингредиенты:
сливы – 400 г
сахар – 3-4 ст. л.
Способ приготовления:
Хорошо промойте сливе, косточки удалите и щедро засыпьте сахаром и так оставьте на 30 минут.
По истечению времени сок слейте, раскатайте тесто, выложите сливы, по желанию можно присыпать сахаром и варить.
5. Вареники с халвой
Ингредиенты:
халва – 200 г
тесто для основы
Способ приготовления:
Раскатайте тесто, выложите халву в каждый кусочек и сформируйте вареник. Варите до
готовности.
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