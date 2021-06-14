Самые необычные сладкие начинки для вареников: 5 рецептов

Если вам давно хотелось приготовить необычные вареники – самое время рискнуть и сделать привычное блюдо – неожиданно новым. А помогут в этом начинки, которые придадут классическим вареникам совершенно иной вкус.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 5 рецептов самых необычных сладких начинок для привычных вареников.

1. Вареники с ревенем

Начинка для вареников может быть любой

Ингредиенты:

ревень – 500 г

сахар – 200 г

Способ приготовления:

Очистите стебли от жестких волокон, нарежьте маленькими кусочками, выложите по чайной ложке в тесто, посыпьте сахаром.

2. Вареники с пасленом

Начинка из ягод паслена

Ингредиенты:

ягоды паслена – 500 г

сахар – 100 г

Способ приготовления:

Хорошо помойте ягоды, затем обдайте их кипятком. Выложите в тесто по 1 столовой ложке, сверху посыпьте сахаром и можно варить.

3. ​​​​​​​Вареники с тыквой и яблоком

Ингредиенты:

тыква – 300 г

сахар – 3 т. л.

яблоки – 2-3 шт.

Способ приготовления:​​​​​​​

Тыкву помойте и натрите на терке, можно также предварительно порезать кубиком и запечь в духовке около 10 минут вместе с яблоками. На тесто выложить готовые яблоки и тыкву, присыпать сахаром и варить до готовности.

4. Вареники со сливами

Ингредиенты:

сливы – 400 г

сахар – 3-4 ст. л.

​​​​​​​Способ приготовления:​​​​​​​

Хорошо промойте сливе, косточки удалите и щедро засыпьте сахаром и так оставьте на 30 минут. По истечению времени сок слейте, раскатайте тесто, выложите сливы, по желанию можно присыпать сахаром и варить.

5. Вареники с халвой

Начинка с халвы

Ингредиенты:

халва – 200 г

тесто для основы

​​​​​​​​​​​​​​Способ приготовления:​​​​​​​

Раскатайте тесто, выложите халву в каждый кусочек и сформируйте вареник. Варите до готовности.

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