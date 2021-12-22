Самые популярные французские блины Креп Сюзетт в соусе: выходят тонкими и никогда не рвутся
Креп Сюзетт – это не просто блины, а полноценный французский десерт. Популярное лакомство готовят на основе блинов и апельсинового соуса. Основа всегда получается тонкой и никогда не рвется. К тому же, такие блины можно приготовить на молоке, воде и даже сливках.
Рецептом блинов Креп Сюзетт на молоке поделилась фудблогер Комащук Оксана. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
молоко – 350 мл
яйца 2 шт
сахар – 1 ст. л.
мука – 150 г
масло – 2 ст. л.
соль
Для соуса:
фреш из 2 апельсинов
цедра из 2 апельсинов
сахар – 4 ст. л.
коньяк\ликер – 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Яйца взбить с сахаром и солью.
2. Добавить молоко, муку и растительное масло. Перемешать до однородности.
3. Пожарить блины и выложить их на тарелку треугольником.
4. Тем временем приготовить соус. Для этого необходимо соединить сахар, фреш и цедру. Варить в течение 5 минут.
5. Выложить блины на сковороду. Тушить их вместе с соусом примерно 3-4 минуты. По желанию можно налить совсем чуть-чуть алкоголя.
@baltda
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