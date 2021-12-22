Самые популярные французские блины Креп Сюзетт в соусе: выходят тонкими и никогда не рвутся

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Самые популярные французские блины Креп Сюзетт в соусе: выходят тонкими и никогда не рвутся

Креп Сюзетт – это не просто блины, а полноценный французский десерт. Популярное лакомство готовят на основе блинов и апельсинового соуса. Основа всегда получается тонкой и никогда не рвется. К тому же, такие блины можно приготовить на молоке, воде и даже сливках.

Рецептом блинов Креп Сюзетт на молоке поделилась фудблогер Комащук Оксана. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • молоко – 350 мл

  • яйца 2 шт

  • сахар – 1 ст. л.

  • мука – 150 г

  • масло – 2 ст. л.

  • соль

Для соуса:

  • фреш из 2 апельсинов

  • цедра из 2 апельсинов

  • сахар – 4 ст. л.

  • коньяк\ликер – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и солью.

2. Добавить молоко, муку и растительное масло. Перемешать до однородности.

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Приготовление блинов

3. Пожарить блины и выложить их на тарелку треугольником.

Приготовление соуса

4. Тем временем приготовить соус. Для этого необходимо соединить сахар, фреш и цедру. Варить в течение 5 минут.

5. Выложить блины на сковороду. Тушить их вместе с соусом примерно 3-4 минуты. По желанию можно налить совсем чуть-чуть алкоголя.

Готовые блины

@baltda

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