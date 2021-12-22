Самые популярные французские блины Креп Сюзетт в соусе: выходят тонкими и никогда не рвутся

Креп Сюзетт – это не просто блины, а полноценный французский десерт. Популярное лакомство готовят на основе блинов и апельсинового соуса. Основа всегда получается тонкой и никогда не рвется. К тому же, такие блины можно приготовить на молоке, воде и даже сливках.

Рецептом блинов Креп Сюзетт на молоке поделилась фудблогер Комащук Оксана. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

молоко – 350 мл

яйца 2 шт

сахар – 1 ст. л.

мука – 150 г

масло – 2 ст. л.

соль

Для соуса:

фреш из 2 апельсинов

цедра из 2 апельсинов

сахар – 4 ст. л.

коньяк\ликер – 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Яйца взбить с сахаром и солью.

2. Добавить молоко, муку и растительное масло. Перемешать до однородности.

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3. Пожарить блины и выложить их на тарелку треугольником.

4. Тем временем приготовить соус. Для этого необходимо соединить сахар, фреш и цедру. Варить в течение 5 минут.

5. Выложить блины на сковороду. Тушить их вместе с соусом примерно 3-4 минуты. По желанию можно налить совсем чуть-чуть алкоголя.

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