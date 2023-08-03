Продукты питания напрямую влияют на здоровье и общее самочувствие. Поэтому специалисты рекомендуют не гоняться за модным трендами, а есть по-настоящему полезную еду – больше сезонных овощей, фруктов, ягод, зелени, рыбы, мяса, морепродуктов, а также круп, и не стоит забывать о растительном масле и специях.

Нутрициолог Ксения назвала в Instagram 3 псевдополезных продукта, которые едят все и очень часто.

Арахисовая паста

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Это очень популярный инстаграмный, распиаренный продукт, который советуют вместо конфет и сладостей есть многие тренеры. Но, при этом мало кто знает, что почти вся паста готовится из жареных орехов (окисленных Омега6 ж. к-т.), а также сам арахис очень аллергенный продукт. К тому же довольно часто в таком виде используют сырье низкого качества уже с плесенью и грибками, в пасте вы этого не увидите.

"Я люблю орехи, но арахисовую пасту не очень советую для ежедневного рациона. Конечно, есть разница в составе и качестве", – советует нутрициолог.

Овсянка на завтрак

Это один из самых полезный завтраков по мнению многих экспертов. Но, нужно знать, что овсянка быстрого приготовления не полезна, так как для нее используют очищенное рафинированное зерно, в котором пониженная концентрация клетчатки и минимум витаминов.

"В сочетании с молоком, медом и ложкой ореховой пасты (в лучшем случае) – источник быстрых углеводов из первого укуса. Пустой завтрак, а дальше – скачки сахара, повышенный голод в течение дня. Мало нутритивного и питательного", – отметила специалист.

Крем-сыр

Это сыр используют для приготовления чизкейков, запеканок, а также из него делают кремы для тортов и готовят намазки на тост.

"Однако именно такой быстрый коровий сыр гомогенизирован и уже немного переработан с высоким содержанием насыщенных жиров при низком микроэлементном составе. Кстати, сахара здесь действительно много по сравнению с другими, поэтому людям, у которых нет проблем со здоровье, можно есть такой сыр, но точно не ежедневно и не в каждый прием", – подытожила эксперт.

Также на OBOZREVATEL сообщалось, какой сыр самый вредный и опасный, но при этом его едят все.