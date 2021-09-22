Самые популярные в мире сыры – с чем лучше сочетать

Италия и Франция – что объединяет эти две страны? Все очень просто: именно там изготавливают популярные сыры в мире. Пожалуй, не существует ни одного человека, который бы не любил полакомиться таким деликатесом в сочетании с любимым бокалом вина или просто фруктами. Поэтому, каждый сырный гурман должен знать все о любимом виде сыра и обязательно попробовать тот, которым еще не успел насладиться.

Редакция FoodOboz предлагает вашему вниманию подборку самых популярных сыров и с какими продуктами они лучше раскрывают свой вкус.

Моцарелла – сыр из молока буйволиц

Один из основных продуктов итальянской кухни. Свою популярность объясняет тем, что его начали готовить еще 800 лет назад. Классическую моцареллу производят из молока буйволиц. Впрочем, сейчас на полках магазина чаще всего можно встретить моцареллу и из обычного коровьего молока. Этот вид сыра продают в форме шариков, которые могут быть различной величины: от формы виноградины к лайма. Моцарелла лучше сочетается с томатами, базиликом и оливковым маслом.

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Пармезан – ломкий и пикантный на вкус

Говорят, что история пармезана начинается еще во времена существования древнеримской империи. Впрочем, окончательную формулу приготовления предложили именно средневековые монахи. Для производства такого сыра используют молоко коров, которых специально пасли на люцерных и конюшинных полях. А в процессе приготовления не добавляют никаких консервантов или добавок. Благодаря этому, в конечном итоге получают необыкновенный вкус, в котором одновременно сочетаются пряные, пикантные, соленые и сладкие нотки одновременно. Лучше всего пармезан раскрывает свой вкус в сочетании с грушей, грецкими орехами и пастой.

Бри – настоящий королевский сыр

Бри считается наиболее древним и известным сыром во Франции. Впервые его приготовили еще в 774 году в одной французской провинции, откуда сыр и получил свое название. Тогда король Карл Великий, попробовав изысканную вкусность, восторженно рассказывал всем, что никогда не пробовал столь удивительной пищи. Основное преимущество сыра заключается в том, что даже обычный кусок хлеба он способен превратить в изысканное блюдо. Но наилучшее сочетание – фрукты + сыр бри.

Камамбер – благородный сыр-легенда

Без этого вида сыра не обходится ни одно изысканное блюдо французской кухни: супы, соусы или десерты – все пронизано легендой. Согласно истории, еще когда во время Французской революции одна нормандская крестьянка по имени Мария спасла священника от преследований, спрятав его у себя дома. В благодарность мужчина рассказал девушке рецепт камамбера, который знал только он. А уже через год знаменитый продукт продавали на всех французских рынках. Как и тогда, сыр изготавливают из цельного коровьего молока высокого качества. Как уже говорилось ранее, камамбер отлично сочетается с многими блюдами, но лучшей из них считают закуску с инжиром.

Дорблю – голубое золото

Этот вид сыра считается относительно молодым. Его придумали в начале прошлого века в альпийских горах. Но не думайте, что вам удастся повторить уникальный рецепт приготовления. Ведь он находится строго в секрете производителя из-за "голубого золота", которое высоко ценится гурманами Италии и Франции. Дорблю сочетает в себе пряные, умеренно острые и сладкие нотки в дополнении со специфическим ароматом. Лучше всего раскрывается во вкусе вместе с орехами и виноградом.

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