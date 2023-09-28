Самые пышные оладьи: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашние оладьи

Оладьи – сытное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто было удачным, а оладьи мягкими и пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель. 

Идеальное тесто для оладий

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом очень пышных и мягких оладий на кефире, для приготовления которых нужно всего 2 яйца. 

Рецепт пышных оладий
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Совет: для того, чтобы тесто для оладий было удачным, а оладьи пышными и воздушными, обязательно добавьте в тесто соду или разрыхлитель! И обязательно дайте готовому тесту постоять! 

Ингредиенты: 

  • яйца – 2 шт. 
  • кефир – 250 мл
  • сахар –2-3 ст. л.
  • соль – щепотка 
  • мука – 250 г
  • сода – 1/4 ч. л. 

Способ приготовления: 

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сахар и теплый кефир, перемешайте. 

Приготовление теста

2. Всыпьте муку с содой, перемешайте и дайте тесту настояться 15-20 минут.

Готовое тесто для оладий

3. Жарьте оладьи на умеренном огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны. 

Пышные домашние оладьи

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