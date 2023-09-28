Самые пышные оладьи: рассказываем, что обязательно нужно добавить в тесто
Оладьи – сытное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто было удачным, а оладьи мягкими и пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель.
Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом очень пышных и мягких оладий на кефире, для приготовления которых нужно всего 2 яйца.
Совет: для того, чтобы тесто для оладий было удачным, а оладьи пышными и воздушными, обязательно добавьте в тесто соду или разрыхлитель! И обязательно дайте готовому тесту постоять!
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- кефир – 250 мл
- сахар –2-3 ст. л.
- соль – щепотка
- мука – 250 г
- сода – 1/4 ч. л.
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте сахар и теплый кефир, перемешайте.
2. Всыпьте муку с содой, перемешайте и дайте тесту настояться 15-20 минут.
3. Жарьте оладьи на умеренном огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.
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