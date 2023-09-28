Оладьи – сытное блюдо, которое умеет готовить практически каждая хозяйка. Для того, чтобы тесто было удачным, а оладьи мягкими и пышными, в тесто нужно добавить соду или разрыхлитель.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом очень пышных и мягких оладий на кефире, для приготовления которых нужно всего 2 яйца.

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Совет: для того, чтобы тесто для оладий было удачным, а оладьи пышными и воздушными, обязательно добавьте в тесто соду или разрыхлитель! И обязательно дайте готовому тесту постоять!

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кефир – 250 мл

сахар –2-3 ст. л.

соль – щепотка

мука – 250 г

сода – 1/4 ч. л.

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте сахар и теплый кефир, перемешайте.

2. Всыпьте муку с содой, перемешайте и дайте тесту настояться 15-20 минут.

3. Жарьте оладьи на умеренном огне под крышкой по 2 минуты с каждой стороны.

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