Самые распространенные ошибки на кухне: как их исправить

Что только не случается на кухне: подгорела каша, выкипело молоко или борщ пересолили. Казалось бы, ничего страшного, но такие ситуации часто приносят испорченное настроение и время.

Редакция FoodOboz расскажет о самых распространенных кухонных казусах и как их исправить. Опубликовано изданием Timesofindia.

Слишком липкие макароны

Ужас итальянцев и одновременно распространенная ситуация у всех начинающих хозяек. Итак, запоминаем: перед тем, как варить макароны, следует добавить совсем немного оливкового масла в кипящую воду. А также, в процессе варки время от времени помешивать блюдо.

Видео дня

Пересоленное блюдо

Рагу, соус или борщ снова пересолили? Не беда, если вы заметили это в процессе приготовления. В таком случае разрежьте картофель пополам и положите в блюдо. Налейте немного воды и продолжайте готовить еще 25-30 минут. И еще, не забудьте выложить картофель из блюда перед подачей.

Острое блюдо

Если блюдо получилось настолько острым, что у вас слезятся глаза, существует несколько способов это исправить. Первый и действенный: натрите на терке небольшой кубик молочного шоколада и добавьте его в блюдо. Но даже если после этого вы не почувствовали никаких изменений, дополните его одной ложкой сахара.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: