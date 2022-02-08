​​Самые вкусные банановые маффины с орехами и овсянкой: элементарный рецепт

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо на завтрак и у вас есть для этого 30 минут, лучшими вариантами будут пирог, кексы, маффины, сырники, запеканки. Все эти блюда во-первых сытные, во-вторых, полезные, ведь их можно готовит с ягодами, фруктами и без муки.

Редакция FoodOboz выбрала для вас идеальный рецепт вкусного блюда для завтрака – маффины с бананом и овсяными хлопьями, которые вы приготовите всего за 30 минут. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты".

Видео дня

Ингредиенты:

бананы – 4-5 шт.

молотый миндаль – 250 г

яйца – 2 шт.

разрыхлитель – 2 ч. л.

кокосовое масло – 80 г

мелкие овсяные хлопья – 1/2 стакана

жидкий мед – 60 мл

ванильный экстракт – 1 ч. л.

корица – 2 ч. л.

грецкие орехи – 1/2 стакана

шоколад или сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 °C.

2. Формочки для маффинов смажьте маслом или вставьте бумажные вкладыши.

3. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, около 3 минут, постоянно помешивая.

4. Готовые орехи порежьте мелко.

5. Бананы нарежьте и переложите в блендер.

6. Добавьте туда же яйца, мед, растопленное кокосовое масло и ванильный экстракт, взбейте.

7. В отдельной миске смешайте молотый миндаль, овсяные хлопья, разрыхлитель и корицу и добавьте банановую смесь, перемешайте.

8. Готовое тесто переложите в формочки и поставьте в разогретую духовку и готовьте около 25-30 минут.

9. Дайте им остыть и посыпьте сахарной пудрой или растопленным шоколадом.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: