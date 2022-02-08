Самые вкусные банановые маффины с орехами и овсянкой: элементарный рецепт
Если вы хотите приготовить вкусное блюдо на завтрак и у вас есть для этого 30 минут, лучшими вариантами будут пирог, кексы, маффины, сырники, запеканки. Все эти блюда во-первых сытные, во-вторых, полезные, ведь их можно готовит с ягодами, фруктами и без муки.
Редакция FoodOboz выбрала для вас идеальный рецепт вкусного блюда для завтрака – маффины с бананом и овсяными хлопьями, которые вы приготовите всего за 30 минут. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты".
Ингредиенты:
бананы – 4-5 шт.
молотый миндаль – 250 г
яйца – 2 шт.
разрыхлитель – 2 ч. л.
кокосовое масло – 80 г
мелкие овсяные хлопья – 1/2 стакана
жидкий мед – 60 мл
ванильный экстракт – 1 ч. л.
корица – 2 ч. л.
грецкие орехи – 1/2 стакана
шоколад или сахарная пудра
Способ приготовления:
1. Разогрейте духовку до 180 °C.
2. Формочки для маффинов смажьте маслом или вставьте бумажные вкладыши.
3. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, около 3 минут, постоянно помешивая.
4. Готовые орехи порежьте мелко.
5. Бананы нарежьте и переложите в блендер.
6. Добавьте туда же яйца, мед, растопленное кокосовое масло и ванильный экстракт, взбейте.
7. В отдельной миске смешайте молотый миндаль, овсяные хлопья, разрыхлитель и корицу и добавьте банановую смесь, перемешайте.
8. Готовое тесто переложите в формочки и поставьте в разогретую духовку и готовьте около 25-30 минут.
9. Дайте им остыть и посыпьте сахарной пудрой или растопленным шоколадом.
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