​​Самые вкусные банановые маффины с орехами и овсянкой: элементарный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
1,9 т.
Вкусные маффины

Если вы хотите приготовить вкусное блюдо на завтрак и у вас есть для этого 30 минут, лучшими вариантами будут пирог, кексы, маффины, сырники, запеканки. Все эти блюда во-первых сытные, во-вторых, полезные, ведь их можно готовит с ягодами, фруктами и без муки.

Вкусные домашние маффины

Редакция FoodOboz выбрала для вас идеальный рецепт вкусного блюда для завтракамаффины с бананом и овсяными хлопьями, которые вы приготовите всего за 30 минут. Рецепт был опубликован в Telegram-канале "Кулинарные рецепты".

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Ингредиенты для маффинов

Ингредиенты:

  • бананы – 4-5 шт.

Бананы для маффинов

  • молотый миндаль – 250 г

  • яйца – 2 шт.

  • разрыхлитель – 2 ч. л.

  • кокосовое масло – 80 г

Куриные яйца

  • мелкие овсяные хлопья – 1/2 стакана

  • жидкий мед – 60 мл

  • ванильный экстракт – 1 ч. л.

Разрыхлитель для теста

  • корица – 2 ч. л.

  • грецкие орехи – 1/2 стакана

Грецкие орехи

  • шоколад или сахарная пудра

Способ приготовления:

1. Разогрейте духовку до 180 °C.

Как приготовить дома вкусные маффины

2. Формочки для маффинов смажьте маслом или вставьте бумажные вкладыши.

3. Грецкие орехи поджарьте на сухой сковороде, около 3 минут, постоянно помешивая.

Вкусные маффины

4. Готовые орехи порежьте мелко.

Орехи для теста

5. Бананы нарежьте и переложите в блендер.

Как приготовить вкусные маффины

6. Добавьте туда же яйца, мед, растопленное кокосовое масло и ванильный экстракт, взбейте.

Маффины с ягодами

7. В отдельной миске смешайте молотый миндаль, овсяные хлопья, разрыхлитель и корицу и добавьте банановую смесь, перемешайте.

Домашние вкусные маффины с ягодами

8. Готовое тесто переложите в формочки и поставьте в разогретую духовку и готовьте около 25-30 минут.

Приготовление маффинов

9. Дайте им остыть и посыпьте сахарной пудрой или растопленным шоколадом.

Маффины с сахарной пудрой

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