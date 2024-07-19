Самые вкусные домашние нагетсы из куриного филе: как правильно готовить популярное блюдо
Популярные хрустящие нагетсы из куриного филе можно легко приготовить в домашних условиях. Для них вам понадобится немного специй и панировки. А самое главное то, что вы точно будете уверены в качестве такого продукта и потратите гораздо меньше средств, чем в любом заведении.
Идея приготовления кусочков куриного филе в хрустящей панировке опубликована на странице фудблогера с ником lady.stegantseva в Instagram. Подавать нагетсы можно с любимым соусом.
Ингредиенты:
- куриное филе
- яйца
- соль, специи
- чеснок
- соевый соус
- мука
- сухари панко или кукурузные начеси
Способ приготовления:
1. Курчёное филе порезать на кусочки.
2. Добавить к ним специи, чеснок, соль, соевый соус.
3. Оставить мариноваться на 20 минут.
4. Для кляра нужно смешать яйца, добавить к ним соль и специи.
5. В отдельную миску подготовить муку и другой миске подготовить сухари панко или измельченные начесы.
6. Каждый кусочек курицы погрузить в муку, затем погрузить в яйцо и далее в сухари панко.
7. Обжарить в разогретом масле на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
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