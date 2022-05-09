Самые вкусные и хрустящие домашние деруны: добавьте один необычный ингредиент
Деруны – одно из самых вкусных, бюджетных и очень легких картофельных блюд. Готовить их можно по-разному, добавлять разные необычные ингредиенты, например, зелень, чеснок, грибы, мясо, а также соусы для более яркого вкуса.
Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с необычным сытным соусом, который придаст блюдо потрясающий вкус.
Вкус блюду придаст сыр, который нужно добавить в тесто, а также вкусный сырный соус, которым нужно полить готовые деруны.
Ингредиенты:
Картофель – 1 кг
Лук репчатый – 300 г
Чеснок – 3-4 зуб.
Твердый сыр – 100 г
Яйца куриные – 2 шт.
Лук зеленый – 30 г
Петрушка свежая – 30 г
Соль – 10 г
Перец – щепотка
Кориандр молотый – щепотка
Лимонный сок – 10 мл
Мука – 3 ст. л.
Сырный соус:
Масло сливочное – 10 г
Мука пшеничная – 10 г
Молоко – 260 мл
Сыр Чедер – 100 г
Способ приготовления:
1. Натрите картофель и лук, добавьте лимонный сок, перемешайте и выдавите лишнюю жидкость.
2. После переложите картофель в миску, добавьте кориандр, соль, перец, чеснок, свежую измельченную петрушку, натертый твердый сыр, муку, яйца и все хорошо перемешайте.
3. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте до золотистости деруны.
4. Соус: в сотейник бросьте сливочное масло, муку, молоко и сыр Чедер, перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.
5. Переложите готовые деруны на тарелку и полейте соусом.
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