Деруны – одно из самых вкусных, бюджетных и очень легких картофельных блюд. Готовить их можно по-разному, добавлять разные необычные ингредиенты, например, зелень, чеснок, грибы, мясо, а также соусы для более яркого вкуса.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с необычным сытным соусом, который придаст блюдо потрясающий вкус.

Вкус блюду придаст сыр, который нужно добавить в тесто, а также вкусный сырный соус, которым нужно полить готовые деруны.

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Ингредиенты:

Картофель – 1 кг

Лук репчатый – 300 г

Чеснок – 3-4 зуб.

Твердый сыр – 100 г

Яйца куриные – 2 шт. ​​​​​​​

Лук зеленый – 30 г

Петрушка свежая – 30 г

Соль – 10 г ​​​​​​​

Перец – щепотка

Кориандр молотый – щепотка

Лимонный сок – 10 мл

​​​​​​​ Мука – 3 ст. л.

Сырный соус:

Масло сливочное – 10 г

Мука пшеничная – 10 г ​​​​​​​

Молоко – 260 мл ​​​​​​​

Сыр Чедер – 100 г

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук, добавьте лимонный сок, перемешайте и выдавите лишнюю жидкость.

2. После переложите картофель в миску, добавьте кориандр, соль, перец, чеснок, свежую измельченную петрушку, натертый твердый сыр, муку, яйца и все хорошо перемешайте.

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте до золотистости деруны.

4. Соус: в сотейник бросьте сливочное масло, муку, молоко и сыр Чедер, перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.

5. Переложите готовые деруны на тарелку и полейте соусом.

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