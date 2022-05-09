Самые вкусные и хрустящие домашние деруны: добавьте один необычный ингредиент

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
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Вкусные деруны

Деруны – одно из самых вкусных, бюджетных и очень легких картофельных блюд. Готовить их можно по-разному, добавлять разные необычные ингредиенты, например, зелень, чеснок, грибы, мясо, а также соусы для более яркого вкуса.

Кулинар Николай Люлько поделился в Instagram рецептом очень вкусных дерунов с необычным сытным соусом, который придаст блюдо потрясающий вкус.

Вкусные домашние деруны

Вкус блюду придаст сыр, который нужно добавить в тесто, а также вкусный сырный соус, которым нужно полить готовые деруны.

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Рецепт дерунов с сыром

Ингредиенты:

  • Картофель – 1 кг

Картофель для блюда

  • Лук репчатый – 300 г

Лук для блюда

  • Чеснок – 3-4 зуб.

Сырой чеснок

  • Твердый сыр – 100 г

  • Яйца куриные – 2 шт.

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Ингредиенты для теста

  • Лук зеленый – 30 г

  • Петрушка свежая – 30 г

  • Соль – 10 г

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Какой перец самый жгучий

  • Перец – щепотка

  • Кориандр молотый – щепотка

  • Лимонный сок – 10 мл

Лимонный сок

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    Мука – 3 ст. л.

Сырный соус:

  • Масло сливочное – 10 г

  • Мука пшеничная – 10 г

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Ингредиенты для соуса

  • Молоко – 260 мл

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Сыр для соуса

  • Сыр Чедер – 100 г

Способ приготовления:

1. Натрите картофель и лук, добавьте лимонный сок, перемешайте и выдавите лишнюю жидкость.

Приготовление дерунов

2. После переложите картофель в миску, добавьте кориандр, соль, перец, чеснок, свежую измельченную петрушку, натертый твердый сыр, муку, яйца и все хорошо перемешайте.

Картофельные драники

3. Разогрейте сковороду, налейте масло и пожарьте до золотистости деруны.

Деруны с сыром

4. Соус: в сотейник бросьте сливочное масло, муку, молоко и сыр Чедер, перемешайте, чтобы сыр полностью растворился.

Готовое блюдо

5. Переложите готовые деруны на тарелку и полейте соусом.

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