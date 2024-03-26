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Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3
Тунец – это универсальный продукт, который прекрасно сочетается абсолютно со всем. Поэтому это именно то, что нужно для вкусных салатов. Можно экспериментировать с различными ингредиентами и заправками.
Тремя идеями приготовления вкусных салатов с тунцем поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. На праздничный стол такому блюду также подойдут идеально.
Салат с тунцем и морковью по-корейски
Ингредиенты:
- тунеть
- морковь
- приправа к моркови по-корейски
- оливковое масло и уксус (это для моркови)
- вареные яичные белки
- зеленый лук
- крутоны
- микс салата
Заправка:
- греческий йогурт
- американская горчица
- вареный яичный желток
- соль
- перец
Паста-салат с тунцем
Ингредиенты:
- тунеть
- фарфале (вареные и поджаренные с паприкой)
- томаты черри
- огурец
- авокадо
- рукола
Заправка:
- песто (базилик, оливковое масло, чеснок, пармезан).
Салат с тунцем и белой фасолью
Ингредиенты:
- тунеть
- лук
- фасоль белая
- стебель сельдерея
- оливки
- микс салатов
Заправка:
- оливковое масло
- лимонный сок, соль, перец.
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