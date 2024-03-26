Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3

Тунец – это универсальный продукт, который прекрасно сочетается абсолютно со всем. Поэтому это именно то, что нужно для вкусных салатов. Можно экспериментировать с различными ингредиентами и заправками.

Тремя идеями приготовления вкусных салатов с тунцем поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. На праздничный стол такому блюду также подойдут идеально.

Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3

Салат с тунцем и морковью по-корейски

Ингредиенты:

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  • тунеть
  • морковь
  • приправа к моркови по-корейски
  • оливковое масло и уксус (это для моркови)
  • вареные яичные белки
  • зеленый лук
  • крутоны
  • микс салата

Заправка:

Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3
  • греческий йогурт
  • американская горчица
  • вареный яичный желток
  • соль
  • перец

Паста-салат с тунцем

Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3

Ингредиенты:

  • тунеть
  • фарфале (вареные и поджаренные с паприкой)
  • томаты черри
  • огурец
  • авокадо
  • рукола

Заправка:

  • песто (базилик, оливковое масло, чеснок, пармезан).

Салат с тунцем и белой фасолью

Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3

Ингредиенты:

  • тунеть
  • лук
  • фасоль белая
  • стебель сельдерея
  • оливки
  • микс салатов

Заправка:

Самые вкусные и очень простые салаты с тунцем на каждый день: топ-3
  • оливковое масло
  • лимонный сок, соль, перец.

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