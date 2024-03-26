Тунец – это универсальный продукт, который прекрасно сочетается абсолютно со всем. Поэтому это именно то, что нужно для вкусных салатов. Можно экспериментировать с различными ингредиентами и заправками.

Тремя идеями приготовления вкусных салатов с тунцем поделилась фудблогер Мирослава Пекарюк (myroslava_pekariuk) в Instagram. На праздничный стол такому блюду также подойдут идеально.

Салат с тунцем и морковью по-корейски

Ингредиенты:

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тунеть

морковь

приправа к моркови по-корейски

оливковое масло и уксус (это для моркови)

вареные яичные белки

зеленый лук

крутоны

микс салата

Заправка:

греческий йогурт

американская горчица

вареный яичный желток

соль

перец

Паста-салат с тунцем

Ингредиенты:

тунеть

фарфале (вареные и поджаренные с паприкой)

томаты черри

огурец

авокадо

рукола

Заправка:

песто (базилик, оливковое масло, чеснок, пармезан).

Салат с тунцем и белой фасолью

Ингредиенты:

тунеть

лук

фасоль белая

стебель сельдерея

оливки

микс салатов

Заправка:

оливковое масло

лимонный сок, соль, перец.

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