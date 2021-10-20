Самые вкусные и полезные начинки для курицы – топ-2

Если вы любите готовить курицу, но традиционный рецепт уже проелся – всегда можно попробовать приготовить это блюдо по-новому. Стоит всего лишь добавить к курице вкусную начинку и блюдо раскроется совершенно с другой стороны.

Редакция FoodOboz сделала для вас подборку из 2 рецептов полезных и вкусных начинок для курицы, которые были опубликованы на сайте Еatthis.

1. Курица, фаршированная шпинатом

Ингредиенты:

куриная грудка – 4 шт.

молодой шпинат – 4 чашки

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сыр моцарелла – 1/2 стакана

красный перец – 1/4 стакана

кедровые орехи – 2 ст. л.

прошутто – 100 г

яйца – 2 шт.

панировочные сухари – 2 стакана

соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

Налейте в сотейник или в сковороду оливковое масло, хорошо разогрейте и добавьте прошутто, жарьте около 1 минуты. После – добавьте шпинат, кедровые орешки и перец, перемешайте и готовьте около 2-3 минут, добавь соль, перец и перемешайте. Грудку хорошо посолите, поперчите, внутрь выложите смесь из шпината, скатайте в рулет и закрепите зубочистками. Взбейте яйца, хорошо обмокните мясо и обваляйте в панировочных сухарях. Разогрейте сковороду, налейте масло, обжарьте мясо со всех сторон около 10 минут.

2. Фаршированная грудка киноа и сыром

Ингредиенты

куриная грудка – 4 шт.

шпинат – 1 пучок

сыр Фета – 100 г

оливковое масло – 2-3 ст. л.

черный перец – 1 ч. л.

соль – по вкусу

красный перец – по вкусу

киноа – 1 чашка

Способ приготовления:

Отварите киноа. Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло, добавьте шпинат, соль и красный перец, перемешайте и готовьте около 2-3 минут. Эту смесь добавьте к киноа, перемешайте, покрошите сыр, посолите, поперчите и снова перемешайте. Нафаршируйте этой смесью мясо и обжарьте на сковороде до готовности, далее – переложите на противень и отправьте запекаться в духовку на 20-25 минут.

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