Самые вкусные и полезные начинки для курицы – топ-2

Ирина Мельниченко
Ирина Мельниченко
FoodOboz
2,9 т.
Как приготовить вкусную начинку для курицы

Если вы любите готовить курицу, но традиционный рецепт уже проелся – всегда можно попробовать приготовить это блюдо по-новому. Стоит всего лишь добавить к курице вкусную начинку и блюдо раскроется совершенно с другой стороны.

Редакция FoodOboz сделала для вас подборку из 2 рецептов полезных и вкусных начинок для курицы, которые были опубликованы на сайте Еatthis.

1. Курица, фаршированная шпинатом

Начинка для курицы со шпинатом

Ингредиенты:

  • куриная грудка – 4 шт.

  • молодой шпинат – 4 чашки

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  • сыр моцарелла – 1/2 стакана

  • красный перец – 1/4 стакана

  • кедровые орехи – 2 ст. л.

  • прошутто – 100 г

  • яйца – 2 шт.

  • панировочные сухари – 2 стакана

  • соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Налейте в сотейник или в сковороду оливковое масло, хорошо разогрейте и добавьте прошутто, жарьте около 1 минуты.

  2. После – добавьте шпинат, кедровые орешки и перец, перемешайте и готовьте около 2-3 минут, добавь соль, перец и перемешайте.

  3. Грудку хорошо посолите, поперчите, внутрь выложите смесь из шпината, скатайте в рулет и закрепите зубочистками.

  4. Взбейте яйца, хорошо обмокните мясо и обваляйте в панировочных сухарях.

  5. Разогрейте сковороду, налейте масло, обжарьте мясо со всех сторон около 10 минут.

2. Фаршированная грудка киноа и сыром

Начинка из киноа

Ингредиенты

  • куриная грудка – 4 шт.

  • шпинат – 1 пучок

  • сыр Фета – 100 г

  • оливковое масло – 2-3 ст. л.

  • черный перец – 1 ч. л.

  • соль – по вкусу

  • красный перец – по вкусу

  • киноа – 1 чашка

Способ приготовления:

  1. Отварите киноа.

  2. Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло, добавьте шпинат, соль и красный перец, перемешайте и готовьте около 2-3 минут.

  3. Эту смесь добавьте к киноа, перемешайте, покрошите сыр, посолите, поперчите и снова перемешайте.

  4. Нафаршируйте этой смесью мясо и обжарьте на сковороде до готовности, далее – переложите на противень и отправьте запекаться в духовку на 20-25 минут.

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