Самые вкусные и полезные начинки для курицы – топ-2
Если вы любите готовить курицу, но традиционный рецепт уже проелся – всегда можно попробовать приготовить это блюдо по-новому. Стоит всего лишь добавить к курице вкусную начинку и блюдо раскроется совершенно с другой стороны.
Редакция FoodOboz сделала для вас подборку из 2 рецептов полезных и вкусных начинок для курицы, которые были опубликованы на сайте Еatthis.
1. Курица, фаршированная шпинатом
Ингредиенты:
куриная грудка – 4 шт.
молодой шпинат – 4 чашки
сыр моцарелла – 1/2 стакана
красный перец – 1/4 стакана
кедровые орехи – 2 ст. л.
прошутто – 100 г
яйца – 2 шт.
панировочные сухари – 2 стакана
соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Налейте в сотейник или в сковороду оливковое масло, хорошо разогрейте и добавьте прошутто, жарьте около 1 минуты.
После – добавьте шпинат, кедровые орешки и перец, перемешайте и готовьте около 2-3 минут, добавь соль, перец и перемешайте.
Грудку хорошо посолите, поперчите, внутрь выложите смесь из шпината, скатайте в рулет и закрепите зубочистками.
Взбейте яйца, хорошо обмокните мясо и обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте сковороду, налейте масло, обжарьте мясо со всех сторон около 10 минут.
2. Фаршированная грудка киноа и сыром
Ингредиенты
куриная грудка – 4 шт.
шпинат – 1 пучок
сыр Фета – 100 г
оливковое масло – 2-3 ст. л.
черный перец – 1 ч. л.
соль – по вкусу
красный перец – по вкусу
киноа – 1 чашка
Способ приготовления:
Отварите киноа.
Разогрейте сковороду, налейте оливковое масло, добавьте шпинат, соль и красный перец, перемешайте и готовьте около 2-3 минут.
Эту смесь добавьте к киноа, перемешайте, покрошите сыр, посолите, поперчите и снова перемешайте.
Нафаршируйте этой смесью мясо и обжарьте на сковороде до готовности, далее – переложите на противень и отправьте запекаться в духовку на 20-25 минут.
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