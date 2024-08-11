Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

Именно картофельные зразы у многих людей ассоциируются с детством. У бабушек такие изделия всегда получались самыми вкусными – нежное картофельное тесто, а также сочная начинка из фарша. Вы сможете легко сделать такое блюдо, если воспользуетесь следующей технологией.

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Идея приготовления вкусных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера Наталии с ником isaevaa77 в Instagram. Для начинки можно объединить свинину и телятину.

Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

Ингредиенты:

  • картофель – 500 г
  • яйца – 1 шт.
  • мука – 200 г
  • соль, перец – по вкусу
  • фарш – 500 г (свинина + телятина)
  • лук
  • чеснок
  • соль, перец

Способ приготовления:

Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

1. Почистить картофель.

2. Нарезать на небольшие кусочки, добавить соль и поставить варить.

3. Фарш протушить на сковороде.

Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

4. В готовый фарш добавить лук и чеснок.

5. Из готового картофеля слить воду и помять в пюре (не добавлять ни масла, ни молока).

Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

6. Поставить, чтобы остыло.

7. В холодное пюре добавить яйцо и муку.

Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

8. Замешать мягкое тесто.

9. Собрать зразы и обжарить до золотого цвета и хрустящей корочки.

Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто

10. Вкусно подавать со сметаной.

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