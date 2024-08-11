Самые вкусные картофельные зразы, как у бабушки: как правильно готовить тесто
Именно картофельные зразы у многих людей ассоциируются с детством. У бабушек такие изделия всегда получались самыми вкусными – нежное картофельное тесто, а также сочная начинка из фарша. Вы сможете легко сделать такое блюдо, если воспользуетесь следующей технологией.
Идея приготовления вкусных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера Наталии с ником isaevaa77 в Instagram. Для начинки можно объединить свинину и телятину.
Ингредиенты:
- картофель – 500 г
- яйца – 1 шт.
- мука – 200 г
- соль, перец – по вкусу
- фарш – 500 г (свинина + телятина)
- лук
- чеснок
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Почистить картофель.
2. Нарезать на небольшие кусочки, добавить соль и поставить варить.
3. Фарш протушить на сковороде.
4. В готовый фарш добавить лук и чеснок.
5. Из готового картофеля слить воду и помять в пюре (не добавлять ни масла, ни молока).
6. Поставить, чтобы остыло.
7. В холодное пюре добавить яйцо и муку.
8. Замешать мягкое тесто.
9. Собрать зразы и обжарить до золотого цвета и хрустящей корочки.
10. Вкусно подавать со сметаной.
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