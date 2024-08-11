Именно картофельные зразы у многих людей ассоциируются с детством. У бабушек такие изделия всегда получались самыми вкусными – нежное картофельное тесто, а также сочная начинка из фарша. Вы сможете легко сделать такое блюдо, если воспользуетесь следующей технологией.

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Идея приготовления вкусных картофельных зраз опубликована на странице фудблогера Наталии с ником isaevaa77 в Instagram. Для начинки можно объединить свинину и телятину.

Ингредиенты:

картофель – 500 г

яйца – 1 шт.

мука – 200 г

соль, перец – по вкусу

фарш – 500 г (свинина + телятина)

лук

чеснок

соль, перец

Способ приготовления:

1. Почистить картофель.

2. Нарезать на небольшие кусочки, добавить соль и поставить варить.

3. Фарш протушить на сковороде.

4. В готовый фарш добавить лук и чеснок.

5. Из готового картофеля слить воду и помять в пюре (не добавлять ни масла, ни молока).

6. Поставить, чтобы остыло.

7. В холодное пюре добавить яйцо и муку.

8. Замешать мягкое тесто.

9. Собрать зразы и обжарить до золотого цвета и хрустящей корочки.

10. Вкусно подавать со сметаной.

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