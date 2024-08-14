Квашенные помидоры – отличная закуска к праздничному столу, идеальное дополнение к пюре. Такие овощи готовятся без добавления уксуса, поэтому они будут максимально полезными. А для яркого вкуса нужно добавить много разнообразных листьев, а также один особый ингредиент.

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Идеей приготовления вкусных квашеных помидоров опубликована на странице известного украинского шоумена Виталия Тильного в Instagram. Виталий добавляет в банку с помидорами винограда.

Ингредиенты:

помидоры

листья хрена

листья смородины

петрушка

хрен белый

лук

сушеный острый перец

гроздья винограда

соль

вода

Способ приготовления:

1. Банки помыть.

2. Нет литровой банки воды разбавить 50 г соли.

3. По чистым пустым банкам разложить листья хрена, листья смородины и петрушку.

4. Помидоры промыть.

5. Разложить сверху на зелень.

6. Туда же кружочками нарезать лук.

7. Положить по стручку сушеного острого перца.

8. Добавить по кусочку белого хрена.

9. Сверху положить небольшую кисть винограда.

10. Залить помидоры рассолом.

11. Взять пластмассовую крышку, сделать в ней несколько отверстий и обратной стороной вдавить в банку – это поможет помидорам не подниматься во время приготовления. Поставить в прохладное место.

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