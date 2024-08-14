Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

Квашенные помидоры – отличная закуска к праздничному столу, идеальное дополнение к пюре. Такие овощи готовятся без добавления уксуса, поэтому они будут максимально полезными. А для яркого вкуса нужно добавить много разнообразных листьев, а также один особый ингредиент.

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Идеей приготовления вкусных квашеных помидоров опубликована на странице известного украинского шоумена Виталия Тильного в Instagram. Виталий добавляет в банку с помидорами винограда.

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

Ингредиенты:

  • помидоры
  • листья хрена
  • листья смородины
  • петрушка
  • хрен белый
  • лук
  • сушеный острый перец
  • гроздья винограда
  • соль
  • вода

Способ приготовления:

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

1. Банки помыть.

2. Нет литровой банки воды разбавить 50 г соли.

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

3. По чистым пустым банкам разложить листья хрена, листья смородины и петрушку.

4. Помидоры промыть.

5. Разложить сверху на зелень.

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

6. Туда же кружочками нарезать лук.

7. Положить по стручку сушеного острого перца.

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

8. Добавить по кусочку белого хрена.

9. Сверху положить небольшую кисть винограда.

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

10. Залить помидоры рассолом.

11. Взять пластмассовую крышку, сделать в ней несколько отверстий и обратной стороной вдавить в банку – это поможет помидорам не подниматься во время приготовления. Поставить в прохладное место.

Самые вкусные квашеные помидоры с особым ингредиентом: идеей поделился Виталий Тыльный

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