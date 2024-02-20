Самые вкусные ленивые вареники с ягодами: идеально для детей на завтрак
Придумать вкусный завтрак, который понравится детям – это задача не из простых. Малыши всегда отдают предпочтение сладкому, а есть действительно полезную и питательную пищу отказываются. На этот случай есть ленивые вареники.
Идея приготовления идеальных ленивых вареников для детей на завтрак опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (moireceptuforeva) в Instagram. В блюде есть безопасная цельнозерновая мука, а также ягоды.
Ингредиенты:
- 300 грамм кисломолочного сыра 5 % (не пастообразный, потому что слишком влажный. Комочком)
- 1 куриное яйцо
- 5 ст.л. без горки рисовой муки, можно цельнозерновой
- 1 ст.л. белой муки + для обваливания
- горсть ягод (голубика, малина)
- для деток после двух лет можно немного сахара (или готовые немного полить медом)
Способ приготовления:
1. Сыр, яйцо, сахар, рисовая мука и 1 ложка белой муки смешать.
2. Помнуть руками для однородности.
3. Тесто будет липким. Поставить на огонь кастрюлю с водой.
4. Тесто разделить на 3 части.
5. Каждую часть скатать в колбаску, порезать на кусочки.
6. В каждый кусочек положить ягоду и слепить шарики.
7. Вкинуть в кипящую воду. Варить в воде, которая не слишком кипит, 3 минуты после того, как всплывут.
8. Готовые вареники смазать сливочным маслом.
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