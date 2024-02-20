Придумать вкусный завтрак, который понравится детям – это задача не из простых. Малыши всегда отдают предпочтение сладкому, а есть действительно полезную и питательную пищу отказываются. На этот случай есть ленивые вареники.

Идея приготовления идеальных ленивых вареников для детей на завтрак опубликована на странице нутрициолога Нины Дубровской (moireceptuforeva) в Instagram. В блюде есть безопасная цельнозерновая мука, а также ягоды.

Ингредиенты:

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300 грамм кисломолочного сыра 5 % (не пастообразный, потому что слишком влажный. Комочком)

1 куриное яйцо

5 ст.л. без горки рисовой муки, можно цельнозерновой

1 ст.л. белой муки + для обваливания

горсть ягод (голубика, малина)

для деток после двух лет можно немного сахара (или готовые немного полить медом)

Способ приготовления:

1. Сыр, яйцо, сахар, рисовая мука и 1 ложка белой муки смешать.

2. Помнуть руками для однородности.

3. Тесто будет липким. Поставить на огонь кастрюлю с водой.

4. Тесто разделить на 3 части.

5. Каждую часть скатать в колбаску, порезать на кусочки.

6. В каждый кусочек положить ягоду и слепить шарики.

7. Вкинуть в кипящую воду. Варить в воде, которая не слишком кипит, 3 минуты после того, как всплывут.

8. Готовые вареники смазать сливочным маслом.

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