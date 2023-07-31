Самые вкусные малосольные кабачки, которые можно есть за несколько часов: как приготовить
Малосольные кабачки – это отличная закуска, которая может заменить любые салаты. И ее можно не только заготовить на зиму, но есть уже через несколько минут после приготовления. Овощи получатся очень хрустящими и ароматными.
Идея приготовления хрустящих малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Вам понадобится лимонный сок.
Ингредиенты:
- молодые кабачки – 500 г
- сок лимона – 3 ст. л.
- чеснок (зубцы) – 2 шт.
- укроп – 1 пучок
- соль – 1.5 ст. л.
- сахар – 1 ст. л.
- перец душистый – 3 шт.
- лавровые листья – 1 шт.
- кориандр – 1/2 ч.л.
- вода – 500 мл.
Способ приготовления:
1. Молодые кабачки нарезать, перемешать с измельченным укропом и чесноком.
2. В воду положить соль и сахар, перец, лавровые листья и семена кориандра, маринад довести до кипения.
3. Кабачки выложить в банку и залить маринадом.
4. Добавить лимонный сок, закрыть крышкой и оставить на 12 часов при комнатной температуре.
5. Затем поставить в холодильник.
6. Употребить их нужно в течение недели.
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