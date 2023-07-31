Малосольные кабачки – это отличная закуска, которая может заменить любые салаты. И ее можно не только заготовить на зиму, но есть уже через несколько минут после приготовления. Овощи получатся очень хрустящими и ароматными.

Идея приготовления хрустящих малосольных кабачков опубликована на странице фудблогера Оксаны Дорош (oksana_dorosh_rezeptu) в Instagram. Вам понадобится лимонный сок.

Ингредиенты:

молодые кабачки – 500 г

сок лимона – 3 ст. л.

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чеснок (зубцы) – 2 шт.

укроп – 1 пучок

соль – 1.5 ст. л.

сахар – 1 ст. л.

перец душистый – 3 шт.

лавровые листья – 1 шт.

кориандр – 1/2 ч.л.

вода – 500 мл.

Способ приготовления:

1. Молодые кабачки нарезать, перемешать с измельченным укропом и чесноком.

2. В воду положить соль и сахар, перец, лавровые листья и семена кориандра, маринад довести до кипения.

3. Кабачки выложить в банку и залить маринадом.

4. Добавить лимонный сок, закрыть крышкой и оставить на 12 часов при комнатной температуре.

5. Затем поставить в холодильник.

6. Употребить их нужно в течение недели.

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