Самые вкусные маринованные шампиньоны для новогоднего стола: рецепт Ольги Матвей

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,4 т.
Маринованные грибы

Шампиньоны – отличный, универсальный продукт из которого можно приготовить очень много вкусных, легких праздничных блюд, например, запечь с сыром, добавить в салаты, замариновать со специями.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом маринованных грибов, которые станут отличным вариантом вкусной новогодней закуски, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как замариновать грибы

Ингредиенты:

  • Шампиньоны – 1 кг

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Маринад:

Как вкусно приготовить грибы

  • Вода – 0,5 л

  • Сахар – 100 г

  • Уксус 9% – 100 мл

  • Соль – 1 ст. л.

  • Лавровый лист – 2 шт.

Лавровый лист

  • Перец смесь – 0,5 ч. л.

  • Гвоздика – 5 шт.

  • Горчица в зернах – 1 ч. л.

  • Кориандр – 1/4 ч. л.

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Специи для блюда

  • Чеснок – 3-4 зубчика

  • Масло растительное – 20 мл

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо грибы, особенно тщательно, если это не шампиньоны, а лесные грибы.

2. Маринад: налейте в кастрюлю воду, уксус, добавьте крупную соль, сахар и все специи.

Маринованные шампиньоны

3. В эту смесь положите грибы и довести до кипения.

4. После обязательно накройте крышкой и варите дальше грибы на среднем огне 20 мин.

Маринованные грибы

5. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и растительное масло, перемешайте и готовьте еще 2 минуты под крышкой.

Грибы с чесноком

Стоит отметить, что такие грибы можно смело законсервировать, а также и сразу подавать к столу.

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