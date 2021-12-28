Самые вкусные маринованные шампиньоны для новогоднего стола: рецепт Ольги Матвей
Шампиньоны – отличный, универсальный продукт из которого можно приготовить очень много вкусных, легких праздничных блюд, например, запечь с сыром, добавить в салаты, замариновать со специями.
Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом маринованных грибов, которые станут отличным вариантом вкусной новогодней закуски, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Шампиньоны – 1 кг
Маринад:
Вода – 0,5 л
Сахар – 100 г
Уксус 9% – 100 мл
Соль – 1 ст. л.
Лавровый лист – 2 шт.
Перец смесь – 0,5 ч. л.
Гвоздика – 5 шт.
Горчица в зернах – 1 ч. л.
Кориандр – 1/4 ч. л.
Чеснок – 3-4 зубчика
Масло растительное – 20 мл
Способ приготовления:
1. Помойте хорошо грибы, особенно тщательно, если это не шампиньоны, а лесные грибы.
2. Маринад: налейте в кастрюлю воду, уксус, добавьте крупную соль, сахар и все специи.
3. В эту смесь положите грибы и довести до кипения.
4. После обязательно накройте крышкой и варите дальше грибы на среднем огне 20 мин.
5. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и растительное масло, перемешайте и готовьте еще 2 минуты под крышкой.
Стоит отметить, что такие грибы можно смело законсервировать, а также и сразу подавать к столу.
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