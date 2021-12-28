Самые вкусные маринованные шампиньоны для новогоднего стола: рецепт Ольги Матвей

Шампиньоны – отличный, универсальный продукт из которого можно приготовить очень много вкусных, легких праздничных блюд, например, запечь с сыром, добавить в салаты, замариновать со специями.

Кулинар Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом маринованных грибов, которые станут отличным вариантом вкусной новогодней закуски, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Шампиньоны – 1 кг

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Маринад:

Вода – 0,5 л

Сахар – 100 г

Уксус 9% – 100 мл

Соль – 1 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Перец смесь – 0,5 ч. л.

Гвоздика – 5 шт.

Горчица в зернах – 1 ч. л.

Кориандр – 1/4 ч. л. ​​​​​​​

Чеснок – 3-4 зубчика

Масло растительное – 20 мл

Способ приготовления:

1. Помойте хорошо грибы, особенно тщательно, если это не шампиньоны, а лесные грибы.

2. Маринад: налейте в кастрюлю воду, уксус, добавьте крупную соль, сахар и все специи.

3. В эту смесь положите грибы и довести до кипения.

4. После обязательно накройте крышкой и варите дальше грибы на среднем огне 20 мин.

5. Затем добавьте мелко нарезанный чеснок и растительное масло, перемешайте и готовьте еще 2 минуты под крышкой.

Стоит отметить, что такие грибы можно смело законсервировать, а также и сразу подавать к столу.

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