Главный признак удачно приготовленных ребрышек – это когда мясо легко отходит от кости, а также получается золотистым. Для того, чтобы достичь желаемого эффекта, нужно использовать различные специи и соусы. Для приготовления лучше выбрать именно духовку.

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Идея приготовления сочных запеченных ребрышек в соусе барбекю опубликована на странице фудблогера Елены Кудрявцевой с ником maslom_wgoru в Instagram. Чтобы мясо было жестким и нежирным, обязательно удалите верхние пленки.

Способ приготовления ребрышек в соусе барбекю:

1. Ребра нужно помыть и удалить пленку, которая находится со стороны костей.

2. Натереть мясо специями: черный перец, копченая паприка.

3. Для маринада на литр воды смешать 150 мл соевого соуса, 70 мл острого соуса (подойдет чили), 3 ст.л. меда, 4 ст.л. бальзамического уксуса. Маринада должно быть столько, чтобы при запекании он покрывал мясо полностью, поэтому важно будет два момента: количество мяса и ширина/высота посуды.

4. Положить ребра нужно в огнеупорную посуду и залить полученной смесью.

5. Поместить ребра в духовку и запекать при температуре 200 градусов (режим верх-низ).

6. Важно прикрыть емкость крышкой или фольгой. Маринад не будет испаряться так сильно, а сама духовка будет чище. Если вдруг мясо погрузилось в соус не полностью – через час его нужно будет перевернуть.

7. Через два часа достать емкость с мясом и дать ему немного остыть в жидкости.

8. Далее выложить ребра на противень и со всех сторон смазать барбекю соусом.

9. Снова поставить в духовку на 10-15 минут при температуре 180 градусов. Для блюда нужна красивая корочка, поэтому идеально, если будет режим гриль+конвекция. Но это не обязательно, даже верхний подогрев справится с задачей.

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