Самые вкусные сладости СССР, с которыми не сравнятся современные: топ-5

О сладостях в СССР ходят легенды, абсолютно все, кому посчастливилось попробовать, утверждают, что они были очень вкусными и даже лучше, чем сегодняшние.

Редакция FoodOboz собрала для вас подборку из 5 самых популярными и вкусных сладостей СССР, с которыми не сравнятся даже самые вкусные лакомства нашего времени.

1. Орешки со сгущенным молоком

Чтобы приготовить вкусное угощение, хозяйки покупали специальные разъемные формы, делали песочное тесто и запекали. Некоторые даже варили специально сгущенку, которой наполняли орешки. Часто добавляли еще любые орешки.

Видео дня

Если сравнить с сегодняшними орешками, они могут быть такими же вкусными, но если их также притравить самостоятельно дома, но не магазинные.

2. Пирожное "Картошка"

Еще одно популярное пирожное, которое готовится элементарно. Достаточно было взять готовое печенье, хорошо измельчить, добавить крем, какао и сформировать руками шарик и полить сверху шоколадной глазурью.

Также в СССР это угощение часто готовили просто из белого хлеба и бисквитной крошки. Смешивали с кремом, добавляли также какао и сверху поливали шоколадной глазурью.

3. Трубочки с вареной сгущенкой

Это самое любимое лакомство взрослых и детей даже в наше время. Но вот сейчас уже редко где можно купить вкусные трубочки с настоящим сгущенным молоком. Их намного проще самостоятельно приготовить и сварить вкусную сгущенку дома.

Идеальные домашние трубочки по рецепту Татьяны Литвиновой

Ингредиенты

Яйца – 5 шт.

Масло сливочное – 250 г

Пшеничная мука – 300 г

Сахар – 280 г

Ванилин – 1,5 г

Способ приготовления:

В сухую глубокую миску вбиваем пять яиц комнатной температуры. Добавляем в миску с яйцами сахар и все перемешиваем при помощи венчика. Взбивать яйца миксером не нужно. Добавляем в массу ванилин. Добавляем в тесто растопленное сливочное масло. Масло должно быть теплым, но не горячим. Также учтите, что для этого рецепта лучше не заменять сливочное масло маргарином. Вводим в тесто просеянную муку и все перемешиваем при помощи вилки или венчика. Чтобы вам было удобнее работать с тестом муку лучше добавлять маленькими порциями. У вас должно получиться достаточно жидкое тесто, как на оладьи. Форму для трубочек нагреваем, смазываем растительным маслом и кладем на середину одну столовую ложку теста. Закрываем форму и жарим с каждой стороны не более 30 секунд. Готовую трубочку лопаткой перекладываем на стол. Внешне она будет напоминать обычный блин. Пока трубочка горячая нужно быстро свернуть ее рулетиком. Как только трубочка остынет, она станет твердой и вы уже не сможете свернуть ее так, как вам захочется. Когда трубочки остынут начиняем их с помощью кондитерского шприца кремом или вареной сгущенкой и подаем к столу.

4. Корзиночки с кремом

Основой этих сладостей было – песочное тесто и масляный крем. Казалось бы, что может быть еще проще, но часто и это пирожное не у всех получалось удачным. Касаемо начинок, их было несколько: крем из масла, мармелад и фрукты – каждый мог выбрать на свой вкус.

5. Безе

В СССР это пирожное было на порядок выше по цене, чем например, "Картошка", так как готовить его было не уж и просто. К тому же вкус его был великолепным. Безусловно его можно было приготовить и дома, но оно было очень "капризный", очень часто не получалось, крошилось, рассыпалось.

Рецепт безе от Лизы Глинской

Швейцарская меренга:

90 г белка (3 шт.)

90 г сахара (3,5 ст. л. с горкой)

90 г сахарной пудры (3,5 ст. л. с горкой)

Приготовьте швейцарскую меренгу:

Включите духовку на 90С с конвекцией. Смешайте белок с сахаром и сахарной пудрой, поставьте на паровую баню, подержите, чтобы сахар растворился. Взбейте массу до устойчивых пиков. Отсадите меренгу с помощью кондитерского мешка с насадкой "Закрытая звезда" диаметром 8 мм. Отправьте в духовку на 1,5 часа.

Крем "Шарлотт":

100 мл молока (5 ст. л.)

50 г яйца (1 шт.)

100 г сахара (4 ст. л. с горкой)

1/3 стручка ванили

150 г сливочного масла

Приготовьте крем "Шарлотт":

Смешайте молоко, сахар и яйцо и поставьте на небольшой огонь. При постоянном помешивании доведите до кипения. Накройте пленкой в контакт, оставьте остывать. Взбейте сливочное масло до пышности, добавьте порциями основу для крема, снова взбейте. Переложите крем в кондитерский мешок с насадкой "Закрытая звезда".

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: