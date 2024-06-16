Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

Пока продолжается активный сезон вишен – не приготовить с этой ягодой настоящие украинские вареники будет большой ошибкой. Изделия получатся очень сладкими, сочными, с приятной кислинкой – настоящий вкус детства. Но очень важно выбрать правильное основание для теста.

Идея приготовления рыхлых вареников с вишнями на паре опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Кефир для теста обязательно должен быть теплым.

Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

Ингредиенты для теста:

  • теплый кефир – 250 г
  • соль – на кончике ч.л.
  • сода – 1 ч.л.
  • сахар – 1 ч.л.
  • мука – 300-350 г

Ингредиенты для начинки:

  • вишня – 400 г
  • крахмал – 2 ст.л.
  • сахар – 3 ст.л.

Способ приготовления:

Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

1. К теплому кефиру добавить соль, соду, сахар и просеянную муку.

2. Замешать тесто. Оно будет немного липким.

3. Положить в пакет на 15 минут отдохнуть.

Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

4. К очищенной от косточек вишне добавить крахмал и сахар.

5. Тесто раскатать не очень тонко, вырезать кружочки.

Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

6. Выложить начинку и слепить вареники.

7. В кастрюлю налить воду меньше половины, задеть марлю и завязать.

Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

8. Довести до закипания и выложить на марлю вареники.

9. Накрыть крышкой и варить 6-7 минут.

Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте

10. После этого смазать сливочным маслом и подавать.

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