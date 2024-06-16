Самые вкусные вареники с вишнями: весь секрет в пышном тесте
Пока продолжается активный сезон вишен – не приготовить с этой ягодой настоящие украинские вареники будет большой ошибкой. Изделия получатся очень сладкими, сочными, с приятной кислинкой – настоящий вкус детства. Но очень важно выбрать правильное основание для теста.
Идея приготовления рыхлых вареников с вишнями на паре опубликована на странице фудблогера Анастасии с ником nisenitnitsia в Instagram. Кефир для теста обязательно должен быть теплым.
Ингредиенты для теста:
- теплый кефир – 250 г
- соль – на кончике ч.л.
- сода – 1 ч.л.
- сахар – 1 ч.л.
- мука – 300-350 г
Ингредиенты для начинки:
- вишня – 400 г
- крахмал – 2 ст.л.
- сахар – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. К теплому кефиру добавить соль, соду, сахар и просеянную муку.
2. Замешать тесто. Оно будет немного липким.
3. Положить в пакет на 15 минут отдохнуть.
4. К очищенной от косточек вишне добавить крахмал и сахар.
5. Тесто раскатать не очень тонко, вырезать кружочки.
6. Выложить начинку и слепить вареники.
7. В кастрюлю налить воду меньше половины, задеть марлю и завязать.
8. Довести до закипания и выложить на марлю вареники.
9. Накрыть крышкой и варить 6-7 минут.
10. После этого смазать сливочным маслом и подавать.
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