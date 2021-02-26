9 самых вредных продуктов по версии ученых

Мы четко знаем, что жирное, жареное, соленое и сладкое вредно для здоровья. Но задумывались вы когда-нибудь, почему так? И есть ли здоровая альтернатива вредным продуктам?

Редакция FoodOboz дает список продуктов, которые вредят нашему организму и рассказывает, чем их можно заменить.

Жареное

Думаем, ни для кого ни секрет, что жареные продукты считаются самыми вредными продуктами. Мало того, что процесс жарки происходит с огромным количеством масла (а это сильно повышает калорийность блюда), так еще и во время приготовления масло выделяет вредные химические соединения, многие из которых были связаны с повышенным риском развития рака и сердечных заболеваний.

Чем заменить?

Выбирайте другие методы обработки продуктов: варите, тушите, запекайте, бланшируйте и готовьте на пару.

Чипсы и картофель фри

На самом деле белая картошка достаточно полезна, все зависит от того, как ее готовить. В то же время чипсы и картофель фри невероятно калорийны, а также могут содержать большое количество акриламидов – канцерогенные вещества, которые образуются при жарке картофеля. Исследования показывают, что именно эти продукты во многих странах являются причиной ожирения.

Чем заменить?

Просто варите или запекайте картофель. А если вам хочется чем-то похрустеть, выбирайте морковь или орехи.

Газировка

В таких напитках содержится огромное количество сахара, который, как известно, не несет никакой пользы нашему здоровью. Коварность сладкой газировки еще состоит в том, что когда мы их пьем, мы получаем норму калорий, однако мозг не реагирует на это как "питание". Поэтому вы в любом случаете будете чувствовать голод.

Ученые тверждают, что употребление сахара в больших количествах может вызвать инсулинорезистентность (повышенную концентрацию инсулина в плазме крови) и способствовать развитию жировой болезни печени, диабета 2 типа и болезней сердца.

Чем заменить?

Водой. Самой обычной фильтрованной или минеральной. Если вам хочется воды со вкусом, добавьте в стакан фрукты или ягоды.

Сок из пакета

Да, большинство пакетированных соков тоже относятся к категории "вредных продуктов", так как в них тоже содержится очень много сахара. Исследования показали, что практически все соки в супермаркетах содержат такое же количество сахара, как и Pepsi с Coca-Cola.

Чем заменить?

Фрешем. Будет полезно купить соковыжималку и готовить соки собственноручно – так вы точно будете знать, что никаких вредных добавок там нет.

Кофейные напитки

К самому кофе ученые претензий не имеют: напиток богат антиоксидантами и обладает многими полезными свойствами. Более того, исследования показали, что любители кофе имеют более низкий риск серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа и болезнь Паркинсона. Однако растворимый кофе и коктейли на основе эспрессо никакой пользы организму не приносят: сочетание сливок, сахара, сиропов и различный посыпок превращают кофе в настоящую сахарную бомбу. Зачастую такой напиток может быть слаже, чем стакан газировки.

Чем заменить?

Черным кофе. Если хочется более мягкого вкуса, добавляйте сливки или молоко и натуральные подсластители.

Выпечка и десерты

Все сладости практически не имеют полезных питательных веществ, однако в то же время содержат огромное количество сахара, муки, трансжиров и консервантов (если мы говорим о магазинном производстве). Есть такие продукты абсолютно бесполезно, так как такая еда способствует ожирению и дефициту полезных микроэлементов.

Чем заменить?

Сухофруктами, медом, свежими фруктами и экстра черным шоколадом

Низкокалорийный йогурт

Увы, но да. Большинство йогуртов из супермаркетов не содержат практически никакой пользы. Особенно те, которые производители называют низкокалорийными: да, жира в них мало, однако при этом содержат очень много сахара. Таким образом производители пытаются компенсировать вкус, который обеспечивает йогурту именно жир. Кроме того, многие йогурты не содержат пробиотических бактерий, как принято считать: продукт проходит процесс пастеризации, который уничтожает большинство полезных бактерий.

Чем заменить?

Покупайте обычный натуральный жирный йогурт без каких-либо вкусовых добавок.

Плавленый сыр

Плавленые сыры обычно делают из веществ с высоким содержанием эмульгаторов, растительных масел, натрия, пищевых красителей, консервантов и сахара. Ничего общего такие продукты с настоящим сыром не имеют.

Чем заменить?

Натуральным сыром. Ешьте брынзу, фету, моцареллу и творожные сыры.

Колбаса и сосиски

Диетологи советуют не исключать полностью мясо из своего рациона: это и полноценный белок, и витамины группы B, и важнейший источник железа. Однако ни один диетолог не посоветует вам есть сосиски, колбасу, бекон и другие виды переработанного мяса. И это неудивительно: исследования показывают, что люди, которые едят обработанное мясо, имеют более высокий риск серьезных заболеваний, включая рак толстой кишки, диабет 2 типа и болезни сердца.

Чем заменить?

Если очень уж хочется колбасных изделий, поищите фермеров, которые делают органические колбасы, бекон и сосиски – практически все сейчас можно заказать с доставкой на дом.

Ранее OBOZREVATEL перечислял продукты, которые не стоит покупать в супермаркете даже по самой привлекательной цене. А также рассказывал о еде, которую никогда не встретишь на королевской кухне.

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