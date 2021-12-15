Торт без выпечки "Мандариновый": нереально вкусная альтернатива "Наполеону"
Лучшими фруктами, из которых зимой можно приготовить торт, являются мандарины. Десерт подарит вам настоящую атмосферу праздника и удивит новым интересным вкусом. Это идеальная альтернатива традиционному битому стеклу, "Наполеону" и всем тортикам, которые нужно выпекать. Все, что нужно – это придерживаться довольно простой технологии приготовления.
Интересной идеей приготовления нового новогоднего десерта поделилась топовый украинский кондитер Лилия Цвет на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
(форма диаметром 24см)
желе апельсиновое – 2 шт
вода – 100 мл
вода – 300 мл
мандарины – 0,5 кг
сметана 20% – 900 г
сахар – 110 г
ванильный сахар – 1 пакетик (16 г)
желатин – 40 г
вода – 70 мл
Способ приготовления:
1. В банкe высыпать 2 пакета апельсинового желе, залить холодной водой и оставить на 20 минут набухать. Растопить в микроволновке в несколько этапов. Долить еще 300 мл холодной воды и перемешать.
2. Вылить половину желе в силиконовую форму и оставить в холодильнике до застывания.
3. Мандарины почистить и разделить на 2 части.
4. Выложить плотно частицы на застывшее желе, долить другую половину и поставить снова в холодильник.
5. Затем до 20% сметаны добавить обычный и ванильный сахар, перемешать и оставить на время, чтобы он растворился. Желатин залить водой и оставить набухать.
6. Сметану с сахаром перемешать и добавить растопленный желатин. Очень важно, чтобы он не кипел. Перемешать, если масса быстро густеет – подогреть в микроволновке короткими импульсами.
7. На застывший апельсиновый слой вылить слой сметаны, можно немного постучать, чтобы сметана хорошо разошлась по форме и выложить печенье: песочное или слоеное. Залить сметаной и снова выложить слой печенья.
8. Отправить в холодильник на несколько часов до полного охлаждения.
9. Чтобы вынуть торт из формы, налить в большую миску кипяток и осторожно погрузить туда форму с тортом, несколько секунд подержать и вынуть, проверить, отделился ли торт и осторожно перевернуть.
10. Форму отставить.
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