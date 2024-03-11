Пирог "Зебра" – самый простой, бюджетный и вкусный пирог, который готовится из белого и коричневого теста. Для более яркого вкуса можно добавить в пирог шоколад, орехи, изюм.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Зебры" с глазурью, которая очень просто готовится.

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Ингредиенты:

100 г сливочного масла

150 г сахара

10 г ванильного сахара

3 яйца

230 г муки + 1 ст. л.

щепотка соли

220 г кефира

0,5 ч. л. соды

1-2 ст. л. какао

Глазурь:

4 ст. л. кефира

2 ст. л. сахара

2 ст. л. какао

70 г масла сливочного

Способ приготовления:

1. Взбейте миксером мягкое масло, сахар, ванильный сахар, соль в течение 5 минут. По одному добавьте яйца, налейте кефир, добавьте соду.

2. Туда же добавьте муку и перемешайте, разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 1 ст. л муки, в другую какао.

3. Форму смажьте маслом и ложкой поочередно выливайте тесто. Зубочисткой сделайте узор и выпекайте пирог при 175 С 1 час.

4. Глазурь: в кастрюле соедините все ингредиенты и проварите 1 минуту после закипания. Полейте охлажденный пирог глазурью.

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