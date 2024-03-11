Самый бюджетный пирог "Зебра" к чаю: самый точный рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Как приготовить вкусный пирог

Пирог "Зебра" – самый простой, бюджетный и вкусный пирог, который готовится из белого и коричневого теста. Для более яркого вкуса можно добавить в пирог шоколад, орехи, изюм. 

Вкусный пирог с какао

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Зебры" с глазурью, которая очень просто готовится. 

Рецепт пирога
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Ингредиенты: 

  • 100 г сливочного масла
  • 150 г сахара
  • 10 г ванильного сахара
  • 3 яйца
  • 230 г муки + 1 ст. л. 
  • щепотка соли
  • 220 г кефира
  • 0,5 ч. л. соды
  • 1-2 ст. л. какао

Глазурь:

  • 4 ст. л. кефира
  • 2 ст. л. сахара
  • 2 ст. л. какао
  • 70 г масла сливочного

Способ приготовления: 

1. Взбейте миксером мягкое масло, сахар, ванильный сахар, соль в течение 5 минут.  По одному добавьте яйца, налейте кефир, добавьте соду.

Основа для теста

2. Туда же добавьте муку и перемешайте, разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 1 ст. л муки, в другую какао.

Тесто с какао

3. Форму смажьте маслом и ложкой поочередно выливайте тесто. Зубочисткой сделайте узор и выпекайте пирог при 175 С 1 час. 

Сколько выпекать пирог

4. Глазурь: в кастрюле соедините все ингредиенты и проварите 1 минуту после закипания. Полейте охлажденный пирог глазурью.

Готовый пирог

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