Самый бюджетный пирог "Зебра" к чаю: самый точный рецепт
Пирог "Зебра" – самый простой, бюджетный и вкусный пирог, который готовится из белого и коричневого теста. Для более яркого вкуса можно добавить в пирог шоколад, орехи, изюм.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной "Зебры" с глазурью, которая очень просто готовится.
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 150 г сахара
- 10 г ванильного сахара
- 3 яйца
- 230 г муки + 1 ст. л.
- щепотка соли
- 220 г кефира
- 0,5 ч. л. соды
- 1-2 ст. л. какао
Глазурь:
- 4 ст. л. кефира
- 2 ст. л. сахара
- 2 ст. л. какао
- 70 г масла сливочного
Способ приготовления:
1. Взбейте миксером мягкое масло, сахар, ванильный сахар, соль в течение 5 минут. По одному добавьте яйца, налейте кефир, добавьте соду.
2. Туда же добавьте муку и перемешайте, разделите тесто на две равные части. В одну добавьте 1 ст. л муки, в другую какао.
3. Форму смажьте маслом и ложкой поочередно выливайте тесто. Зубочисткой сделайте узор и выпекайте пирог при 175 С 1 час.
4. Глазурь: в кастрюле соедините все ингредиенты и проварите 1 минуту после закипания. Полейте охлажденный пирог глазурью.
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