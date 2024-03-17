Самый бюджетный рецепт приготовления скумбрии в духовке: вкус рыбы вас приятно поразит.
Скумбрия – это рыба, которая не нуждается в различных маринадов и заправок. Ее достаточно правильно порезать и подобрать правильные специи. Из достаточно бюджетного продукта получается блюдо, достойное ресторанов.
Идеей приготовления бюджетной запеченной скумбрии в специях с лимоном опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram.
Способ приготовления скумбрии:
1. Рыбу почистить, промыть.
2. Сделать надрезы по позвоночнику с обеих сторон.
3. Смешать различные специи к рыбе, добавить к ним соль.
4. Смазать рыбу такой заправкой.
5. Внутрь добавить порезанный лук.
6. В надрезы положили по частице порезанного лимона.
7. Застлать противень пергаментом.
8. Выложить рыбу.
9. Запекать при температуре 180 градусов 25 минут.
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