Самый дешевый в мире ресторан Hawker Chan со звездой Мишлен потерял свой статус

Hawker Chan – единственное заведение в Сингапуре, у которого была звезда Мишлен. В меню всегда входили самые простые блюда: курица с рисом или лапшой, овощи в устричном соусе. Стоимость составляла от 2,5 до 4 сингапурских долларов, а самой дорогой позицией считалась курица на гриле за 14 долларов. Недавно, как сообщает СNN, из-за низкого качества пищи статус забрали.

Hawker Chan получил Мишленовскую звезду в 2016 году – тогда "Мишлен" составил первый список выдающихся заведений питания в Сингапуре. С тех пор популярность заведения серьезно возросла, а его отделения открылись за рубежом, в Таиланде и на Филиппинах.

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Популярными заведение стало благодаря своему блюду – куриной лапше в соевом соусе, которое стоит 2,5 доллара. Это было самое дешевое блюдо, которое можно было приобрести в заведении с Мишленовской звездой во всем мире.

Hawker Chan публично еще не комментировал потерю Мишленовских звезды. Впрочем, как отмечает СNN, на очереди в заведении это, похоже, не повлияло. Теперь звезду "Мишлен" имеет только одно заведение в Сингапуре – Hill Street Tai Hwa Pork Noodle.

Сингапурский кулинарный критик Кейеф Сито рассказал CNN, что считает решение "Мишлена" справедливым: мол, после того как Hawker Chan начал открывать заведения в других странах, качество приготовления пищи там значительно упало.

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