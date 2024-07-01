Самый хитовый летний десерт с абрикосами: поразите своих родных вкусной выпечкой
Если у вас есть много спелых и сочных абрикосов – приготовьте с ними хрустящую фруктовую галету. Такой десерт точно понравится всей вашей семье. Можно есть в прикуску с прохладным мороженым или просто с чаем..
Идея приготовления хрустящей галеты с абрикосами опубликована на странице фудблогерки Ольги Борачковой в Instagram. Тесто очень простое.
Ингредиенты для теста:
- масло 82% – 140 г
- мука – 215 г
- сахар – 1 ст.л.
- ледяная вода – 3 ст.л.
- щепотка соли
Ингредиенты для начинки:
- очищенные абрикосы – 300-400 г
- кукурузный крахмал – 1 ч.л.
- желток для смазывания бортиков теста – 1 шт.
Способ приготовления:
1. К муке добавить соль и сахар.
2. Натереть холодное масло и превратить все в крошку.
3. Добавить воду и быстро замесить тесто.
4. Отправить на 30 минут в холодильник.
5. Включить духовку на 200 градусов и противень застелить пергаментом.
6. Тесто немного присыпать мукой и раскатать диаметром 30 сантиметров.
7. Присыпать крахмалом и выложить абрикосы на тесто, оставляя 3 см до края.
8. Завернуть свободные края абрикосы, смазать их желтком и по вкусу посыпать миндальными хлопьями и ванильным сахаром.
9. Выпекать 30-40 минут до зарумянивания.
10. Подавать с мороженым.
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