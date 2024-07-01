Если у вас есть много спелых и сочных абрикосов – приготовьте с ними хрустящую фруктовую галету. Такой десерт точно понравится всей вашей семье. Можно есть в прикуску с прохладным мороженым или просто с чаем..

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Идея приготовления хрустящей галеты с абрикосами опубликована на странице фудблогерки Ольги Борачковой в Instagram. Тесто очень простое.

Ингредиенты для теста:

масло 82% – 140 г

мука – 215 г

сахар – 1 ст.л.

ледяная вода – 3 ст.л.

щепотка соли

Ингредиенты для начинки:

очищенные абрикосы – 300-400 г

кукурузный крахмал – 1 ч.л.

желток для смазывания бортиков теста – 1 шт.

Способ приготовления:

1. К муке добавить соль и сахар.

2. Натереть холодное масло и превратить все в крошку.

3. Добавить воду и быстро замесить тесто.

4. Отправить на 30 минут в холодильник.

5. Включить духовку на 200 градусов и противень застелить пергаментом.

6. Тесто немного присыпать мукой и раскатать диаметром 30 сантиметров.

7. Присыпать крахмалом и выложить абрикосы на тесто, оставляя 3 см до края.

8. Завернуть свободные края абрикосы, смазать их желтком и по вкусу посыпать миндальными хлопьями и ванильным сахаром.

9. Выпекать 30-40 минут до зарумянивания.

10. Подавать с мороженым.

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