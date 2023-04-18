Самый легкий салат из пекинской капусты за 10 минут: что добавить для яркого вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт салата

Пекинская капуста – лучший продукт для приготовления салатов, голубцов и закусок. Она идеально сочетаются со свежими овощами и зеленью. Салаты из нее лучше всего заправлять легкими заправками, избегая майонеза.

Салат из пекинской капусты

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении салата из пекинской капусты, с варёными яйцами, огурцом и сметаной. 

Рецепт салата
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Ингредиенты:

  • пекинская капуста
  • вареное куриное филе
  • вареные яйца
  • огурец
  • консервированная кукуруза
  • майонез/горчица+сметана

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту крупно, филе также порежьте крупными кусками. 

Пекинская капуста для салата

2. Яйца отварите и порежьте кубиком. 

Вареные яйца и филе

3. Огурец порежьте также кубиком.

Приготовление салата

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте майонезом или сметаной, перемешайте и можно подать. 

Готовый салат

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