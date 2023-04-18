Пекинская капуста – лучший продукт для приготовления салатов, голубцов и закусок. Она идеально сочетаются со свежими овощами и зеленью. Салаты из нее лучше всего заправлять легкими заправками, избегая майонеза.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении салата из пекинской капусты, с варёными яйцами, огурцом и сметаной.

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Ингредиенты:

пекинская капуста

вареное куриное филе

вареные яйца

огурец

консервированная кукуруза

майонез/горчица+сметана

Способ приготовления:

1. Порежьте капусту крупно, филе также порежьте крупными кусками.

2. Яйца отварите и порежьте кубиком.

3. Огурец порежьте также кубиком.

4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте майонезом или сметаной, перемешайте и можно подать.

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