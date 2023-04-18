Самый легкий салат из пекинской капусты за 10 минут: что добавить для яркого вкуса
Пекинская капуста – лучший продукт для приготовления салатов, голубцов и закусок. Она идеально сочетаются со свежими овощами и зеленью. Салаты из нее лучше всего заправлять легкими заправками, избегая майонеза.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении салата из пекинской капусты, с варёными яйцами, огурцом и сметаной.
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Ингредиенты:
- пекинская капуста
- вареное куриное филе
- вареные яйца
- огурец
- консервированная кукуруза
- майонез/горчица+сметана
Способ приготовления:
1. Порежьте капусту крупно, филе также порежьте крупными кусками.
2. Яйца отварите и порежьте кубиком.
3. Огурец порежьте также кубиком.
4. Переложите все ингредиенты в миску, добавьте кукурузу, заправьте майонезом или сметаной, перемешайте и можно подать.
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