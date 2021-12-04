Самый легкий способ приготовить сочное куриное филе: с овощами и сыром

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
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Самый легкий способ приготовить сочное куриное филе: с овощами и сыром

Как приготовить сочное куриное филе – это уже давно не секрет. И для этого совсем не придется проводить целый день за плитой и делать множество махинаций. Все, что нужно – несколько доступных ингредиентов, а уже через 30-40 минут можно наслаждаться не только вкусным, но и довольно диетическим блюдом.

Самыми простыми рецептами сочного филе поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.

Куриное филе в томатном соусе под моцареллой

Ингердиенты:

  • куриное филе – 700-800

  • томаты в собственном соку – 1 банка

  • моцарелла – 80-100 г

  • соль, перец

  • базилик (сухой\свежий)

Способ приготовления:

1. В форму для запекания вылить томаты.

2. Выложить филе. Посолить и поперчить, посыпать базиликом.

Подготовка филе
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3. Наверх выложить кусочки моцареллы.

4. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.

Куриное филе в томатном соусе

Куриное филе с овощами

Ингредиенты:

  • замороженные брокколи – 350 г

  • смесь замороженных овощей – 150

  • куриное филе – 2 шт

  • помидоры – 1 шт

  • сметана – 2 ст. л.

  • твердый сыр – 30-40 г

  • соль, перец

  • сушеный чеснок

Способ приготовления:

1. В форму для запекания выложить брокколи и высыпать смесь замороженных овощей.

2. В филе сделать по 2-3 надреза и положить в каждый из них по одной дольке помидора. Выложить в форму.

3. Посыпать специями.

Подготовка филе

4. Смазать сметаной и посыпать тертым сыром.

5. Выпекайте при температуре 180 градусов 40 минут.

Куриное филе с овощами

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