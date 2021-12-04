Самый легкий способ приготовить сочное куриное филе: с овощами и сыром
Как приготовить сочное куриное филе – это уже давно не секрет. И для этого совсем не придется проводить целый день за плитой и делать множество махинаций. Все, что нужно – несколько доступных ингредиентов, а уже через 30-40 минут можно наслаждаться не только вкусным, но и довольно диетическим блюдом.
Самыми простыми рецептами сочного филе поделился диетолог Миль Алекс. Опубликовано в Instagram.
Куриное филе в томатном соусе под моцареллой
Ингердиенты:
куриное филе – 700-800
томаты в собственном соку – 1 банка
моцарелла – 80-100 г
соль, перец
базилик (сухой\свежий)
Способ приготовления:
1. В форму для запекания вылить томаты.
2. Выложить филе. Посолить и поперчить, посыпать базиликом.
3. Наверх выложить кусочки моцареллы.
4. Выпекать при температуре 180 градусов 35 минут.
Куриное филе с овощами
Ингредиенты:
замороженные брокколи – 350 г
смесь замороженных овощей – 150
куриное филе – 2 шт
помидоры – 1 шт
сметана – 2 ст. л.
твердый сыр – 30-40 г
соль, перец
сушеный чеснок
Способ приготовления:
1. В форму для запекания выложить брокколи и высыпать смесь замороженных овощей.
2. В филе сделать по 2-3 надреза и положить в каждый из них по одной дольке помидора. Выложить в форму.
3. Посыпать специями.
4. Смазать сметаной и посыпать тертым сыром.
5. Выпекайте при температуре 180 градусов 40 минут.
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