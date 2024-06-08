Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике
Нет времени, ни желания долго стоять на кухне, но в вашем холодильнике есть кисломолочный и твердый сыр? Тогда вы можете быть уверены, что ваши родные не останутся голодными. За несколько минут на столе появится вкуснейший и питательный пирог.
Фудблогер с ником receptuk.ua в Instagram рассказала, как при наличии этих видов сыров а также лаваша приготовить самый ленивый пирог. Получится невероятно вкусно.
Ингредиенты
- Сыр кисломолочный – 600 гр
- Яйца – 6 шт
- Молоко – 400 мл
- Сыр твердый – 250 гр
- Лаваш – 2 шт
- Соль
- Чеснок сушеный
- Укроп
Способ приготовления
1. Кисломолочный творог, яйца, молоко и сыр совмещаем в глубокой емкости.
2. Лаваш разрываем руками на небольшие куски и добавляем в общую емкость.
3. Все хорошо перемешиваем. Добавляем соль, сухой чеснок и измельченный укроп. Еще раз перемешиваем.
4. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.
5. Выкладываем смесь в форму и отправляем выпекаться в течение 30 мин при 180 градусах.
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