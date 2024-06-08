Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
18
Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике

Нет времени, ни желания долго стоять на кухне, но в вашем холодильнике есть кисломолочный и твердый сыр? Тогда вы можете быть уверены, что ваши родные не останутся голодными. За несколько минут на столе появится вкуснейший и питательный пирог.

Фудблогер с ником receptuk.ua в Instagram рассказала, как при наличии этих видов сыров а также лаваша приготовить самый ленивый пирог. Получится невероятно вкусно.

Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике

Ингредиенты

  • Сыр кисломолочный – 600 гр
  • Яйца – 6 шт
  • Молоко – 400 мл
  • Сыр твердый – 250 гр
  • Лаваш – 2 шт
  • Соль
  • Чеснок сушеный
  • Укроп

Способ приготовления

1. Кисломолочный творог, яйца, молоко и сыр совмещаем в глубокой емкости.

Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике

2. Лаваш разрываем руками на небольшие куски и добавляем в общую емкость.

Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике

3. Все хорошо перемешиваем. Добавляем соль, сухой чеснок и измельченный укроп. Еще раз перемешиваем.

4. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

Самый ленивый сырный пирог из лаваша: как приготовить вкусное блюдо из продуктов, которые есть в холодильнике

5. Выкладываем смесь в форму и отправляем выпекаться в течение 30 мин при 180 градусах.

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