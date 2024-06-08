Нет времени, ни желания долго стоять на кухне, но в вашем холодильнике есть кисломолочный и твердый сыр? Тогда вы можете быть уверены, что ваши родные не останутся голодными. За несколько минут на столе появится вкуснейший и питательный пирог.

Фудблогер с ником receptuk.ua в Instagram рассказала, как при наличии этих видов сыров а также лаваша приготовить самый ленивый пирог. Получится невероятно вкусно.

Ингредиенты

Сыр кисломолочный – 600 гр

Яйца – 6 шт

Молоко – 400 мл

Сыр твердый – 250 гр

Лаваш – 2 шт

Соль

Чеснок сушеный

Укроп

Способ приготовления

1. Кисломолочный творог, яйца, молоко и сыр совмещаем в глубокой емкости.

2. Лаваш разрываем руками на небольшие куски и добавляем в общую емкость.

3. Все хорошо перемешиваем. Добавляем соль, сухой чеснок и измельченный укроп. Еще раз перемешиваем.

4. Форму для выпечки застилаем пергаментом и смазываем растительным маслом.

5. Выкладываем смесь в форму и отправляем выпекаться в течение 30 мин при 180 градусах.

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