Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
99
Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

Именно осенью яблоки очень сочные и сладкие. И готовить из них можно не только десерты, но и полноценные завтраки. Понадобится всего несколько дополнительных очень простых ингредиентов.

Идея приготовления осеннего яблочного завтрака опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Готовятся такие яблочные кольца на сковороде.

Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

Ингредиенты:

  • 3-4 яблочка
  • 2 яйца
  • 100мл. молока
  • 2-3 ст.л. сахара
Видео дня
  • 5-10 ст. л. муки
  • 1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

1. Нарезаем яблочки на ломтики и вырезаем серединку.

2. Для кляра в миске смешиваем яйца, молоко, сахар, корицу и муку.

Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

3. Мука может пойти меньше/больше ориентируйтесь на консистенцию. Тесто должно быть как на оладьи.

Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

4. Окунаем яблоки в кляр.

5. Жарим на разогретой сковороде смазанной сливочным маслом, на среднем огне.

Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

6. Подаем с медом и орешками.

Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты