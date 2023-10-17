Самый осенний яблочный завтрак: как приготовить
Именно осенью яблоки очень сочные и сладкие. И готовить из них можно не только десерты, но и полноценные завтраки. Понадобится всего несколько дополнительных очень простых ингредиентов.
Идея приготовления осеннего яблочного завтрака опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Готовятся такие яблочные кольца на сковороде.
Ингредиенты:
- 3-4 яблочка
- 2 яйца
- 100мл. молока
- 2-3 ст.л. сахара
- 5-10 ст. л. муки
- 1 ч.л. корицы
Способ приготовления:
1. Нарезаем яблочки на ломтики и вырезаем серединку.
2. Для кляра в миске смешиваем яйца, молоко, сахар, корицу и муку.
3. Мука может пойти меньше/больше ориентируйтесь на консистенцию. Тесто должно быть как на оладьи.
4. Окунаем яблоки в кляр.
5. Жарим на разогретой сковороде смазанной сливочным маслом, на среднем огне.
6. Подаем с медом и орешками.
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