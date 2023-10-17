Именно осенью яблоки очень сочные и сладкие. И готовить из них можно не только десерты, но и полноценные завтраки. Понадобится всего несколько дополнительных очень простых ингредиентов.

Идея приготовления осеннего яблочного завтрака опубликована на странице фудблогера Полины с ником polli_cooking в Instagram. Готовятся такие яблочные кольца на сковороде.

Ингредиенты:

3-4 яблочка

2 яйца

100мл. молока

2-3 ст.л. сахара

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5-10 ст. л. муки

1 ч.л. корицы

Способ приготовления:

1. Нарезаем яблочки на ломтики и вырезаем серединку.

2. Для кляра в миске смешиваем яйца, молоко, сахар, корицу и муку.

3. Мука может пойти меньше/больше ориентируйтесь на консистенцию. Тесто должно быть как на оладьи.

4. Окунаем яблоки в кляр.

5. Жарим на разогретой сковороде смазанной сливочным маслом, на среднем огне.

6. Подаем с медом и орешками.

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