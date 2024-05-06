Чечевица – идеальный продукт для приготовления вкусных супов, каш и подоив. К тому же она очень полезная и бюджетная.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом чечевичного супа с мясом, овощами и специями.

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Ингредиенты:

Пол луковицы

Треть морковки

Зубчик чеснока

Куриное филе

Стакан красной чечевицы

1 ст. л. томатной пасты или 3 перетертых томатов

1 картофелина(или две,три)

Соль

Специи (кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)

Кипяток (2 л.)

Зелень

Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок и морковь пожарьте до золотистости.

2. Добавьте мясо, специи и жарьте до мягкости мяса.

3. Добавьте чечевицу, томатную пасту и картофель, перемешайте.

4. Влейте кипяток и варите, пока картофель не будет мягким.

Подавайте с зеленью!

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