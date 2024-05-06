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Самый полезный и бюджетный суп для всей семьи: из чего приготовить сытное блюдо
Чечевица – идеальный продукт для приготовления вкусных супов, каш и подоив. К тому же она очень полезная и бюджетная.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом чечевичного супа с мясом, овощами и специями.
Ингредиенты:
- Пол луковицы
- Треть морковки
- Зубчик чеснока
- Куриное филе
- Стакан красной чечевицы
- 1 ст. л. томатной пасты или 3 перетертых томатов
- 1 картофелина(или две,три)
- Соль
- Специи (кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)
- Кипяток (2 л.)
- Зелень
- Сливочное масло
Способ приготовления:
1. Лук, чеснок и морковь пожарьте до золотистости.
2. Добавьте мясо, специи и жарьте до мягкости мяса.
3. Добавьте чечевицу, томатную пасту и картофель, перемешайте.
4. Влейте кипяток и варите, пока картофель не будет мягким.
Подавайте с зеленью!
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