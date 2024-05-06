Самый полезный и бюджетный суп для всей семьи: из чего приготовить сытное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
81
Самый полезный и бюджетный суп для всей семьи: из чего приготовить сытное блюдо

Чечевица – идеальный продукт для приготовления вкусных супов, каш и подоив. К тому же она очень полезная и бюджетная.

Чечевичный суп

Кулинар поделилась в Instagram рецептом чечевичного супа с мясом, овощами и специями.

Рецепт супа
Видео дня

Ингредиенты:

  • Пол луковицы
  • Треть морковки
  • Зубчик чеснока
  • Куриное филе
  • Стакан красной чечевицы
  • 1 ст. л. томатной пасты или 3 перетертых томатов
  • 1 картофелина(или две,три)
  • Соль
  • Специи (кориандр, тмин, копченая паприка, хмели-сунели)
  • Кипяток (2 л.)
  • Зелень
  • Сливочное масло

Способ приготовления:

1. Лук, чеснок и морковь пожарьте до золотистости.

Зажарка для супа

2. Добавьте мясо, специи и жарьте до мягкости мяса.

Куриное филе

3. Добавьте чечевицу, томатную пасту и картофель, перемешайте.

Специи и томатная паста

4. Влейте кипяток и варите, пока картофель не будет мягким.

Приготовление супа

Подавайте с зеленью!

Готовый суп

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты