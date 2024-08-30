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Самый полезный салат из кабачка и моркови: готовится с оригинальной заправкой
Кабачки и морковь – полезные и бюджетные овощи, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, рагу, закуски.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из кабачков, моркови и с вкусной заправкой.
Ингредиенты:
- Кабачок – 1 шт.
- Морковь – 1 шт.
Заправка:
- Чеснок – 1 зуб.
- Растительное масло – 2 ст.л.
- Соевый соус – 2,5 ст.л.
- Уксус рисовый – 1 ст.л (или 1/2 ст.л обыкновенного уксуса)
- Перец чили, кунжут, соль
Способ приготовления:
1. Помойте и натрите овощи.
2. Смешайте все для заправки.
3. Полейте овощи заправкой, перемешайте, посыпьте кунжутом и можно есть.
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