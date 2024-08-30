Самый полезный салат из кабачка и моркови: готовится с оригинальной заправкой

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,3 т.
Рецепт блюда

Кабачки и морковь – полезные и бюджетные овощи, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, рагу, закуски.

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Что приготовить из кабачков и моркови

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из кабачков, моркови и с вкусной заправкой. 

Рецепт салата

Ингредиенты: 

  • Кабачок – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.

Заправка: 

  • Чеснок – 1 зуб. 
  • Растительное масло – 2 ст.л. 
  • Соевый соус – 2,5 ст.л.
  • Уксус рисовый – 1 ст.л (или 1/2 ст.л обыкновенного уксуса)
  • Перец чили, кунжут, соль

Способ приготовления: 

1. Помойте и натрите овощи.

Тертые овощи

2. Смешайте все для заправки.

Заправка для салата

3. Полейте овощи заправкой, перемешайте, посыпьте кунжутом и можно есть.

Готовый салат

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