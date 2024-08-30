Кабачки и морковь – полезные и бюджетные овощи, которые идеально сочетаются. Из них можно приготовить вкусный салат, рагу, закуски.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого в приготовлении салата из кабачков, моркови и с вкусной заправкой.

Ингредиенты:

Кабачок – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Заправка:

Чеснок – 1 зуб.

Растительное масло – 2 ст.л.

Соевый соус – 2,5 ст.л.

Уксус рисовый – 1 ст.л (или 1/2 ст.л обыкновенного уксуса)

Перец чили, кунжут, соль

Способ приготовления:

1. Помойте и натрите овощи.

2. Смешайте все для заправки.

3. Полейте овощи заправкой, перемешайте, посыпьте кунжутом и можно есть.

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