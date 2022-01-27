Самый простой и полезный зимний салат, который нужно есть всем: рецепт

Если вы не любите полезный винегрет, но хотите приготовить вкусный салат из сезонных овощей – это можно сделать элементарно. Вам всего лишь нужно выбрать овощи, например, морковь, свекла, сельдерей и заправить их вкусной заправкой.

Кулинар, шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного салата, который вы приготовите за 10 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

Свекла – 300 г

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Морковь – 300 г

Корень сельдерея – 300 г

Чеснок – 3 зуб.

Кориандр молотый – 1 ст. л.

Зира – 1/2 ст. л. ​​​​​​​

Сахар – 2 ст. л.

Яблочный уксус – 2 ст. л.

Орехи грецкие – 3 ст. л. ​​​​​​​

Масло растительное – 150 г

Соль, перец – по вкусу ​​​​​​​

Зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Помойте все овощи, очистите.

2. Их можно нарезать соломкой, но лучше натереть на крупной терке.

3. Переложите в большую миску.

4. Добавьте зиру, сахар, кориандр молотый, натрите чеснок, полейте растительным маслом, посолите, поперчите по вкусу.

​​​​​​​5. Орехи порежьте или "пройдитесь" по них скалкой.

6. Зелень помойте и измельчите.

7. Добавьте орехи и зелень, перемешайте салат.

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