Самый простой и полезный зимний салат, который нужно есть всем: рецепт
Если вы не любите полезный винегрет, но хотите приготовить вкусный салат из сезонных овощей – это можно сделать элементарно. Вам всего лишь нужно выбрать овощи, например, морковь, свекла, сельдерей и заправить их вкусной заправкой.
Кулинар, шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного салата, который вы приготовите за 10 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Свекла – 300 г
Морковь – 300 г
Корень сельдерея – 300 г
Чеснок – 3 зуб.
Кориандр молотый – 1 ст. л.
Зира – 1/2 ст. л.
Сахар – 2 ст. л.
Яблочный уксус – 2 ст. л.
Орехи грецкие – 3 ст. л.
Масло растительное – 150 г
Соль, перец – по вкусу
Зелень – пучок
Способ приготовления:
1. Помойте все овощи, очистите.
2. Их можно нарезать соломкой, но лучше натереть на крупной терке.
3. Переложите в большую миску.
4. Добавьте зиру, сахар, кориандр молотый, натрите чеснок, полейте растительным маслом, посолите, поперчите по вкусу.
5. Орехи порежьте или "пройдитесь" по них скалкой.
6. Зелень помойте и измельчите.
7. Добавьте орехи и зелень, перемешайте салат.
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