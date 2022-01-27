Самый простой и полезный зимний салат, который нужно есть всем: рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
3 минуты
4,5 т.
Полезный салат

Если вы не любите полезный винегрет, но хотите приготовить вкусный салат из сезонных овощей – это можно сделать элементарно. Вам всего лишь нужно выбрать овощи, например, морковь, свекла, сельдерей и заправить их вкусной заправкой.

Кулинар, шеф-повар Анатолий Добровольский поделился в Instagram рецептом вкусного, полезного салата, который вы приготовите за 10 минут, (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Что приготовить со свеклы

Ингредиенты:

  • Свекла – 300 г

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Свекла для салата

  • Морковь – 300 г

Морковь для салата

  • Корень сельдерея – 300 г

  • Чеснок – 3 зуб.

Свежий чеснок

  • Кориандр молотый – 1 ст. л.

  • Зира – 1/2 ст. л.

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Самый простой и полезный зимний салат, который нужно есть всем: рецепт

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Яблочный уксус – 2 ст. л.

  • Орехи грецкие – 3 ст. л.

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Грецкие орехи

  • Масло растительное – 150 г

  • Соль, перец – по вкусу

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Укроп для салата

  • Зелень – пучок

Способ приготовления:

1. Помойте все овощи, очистите.

Свекла для салата

2. Их можно нарезать соломкой, но лучше натереть на крупной терке.

3. Переложите в большую миску.

Что приготовить со свеклы

4. Добавьте зиру, сахар, кориандр молотый, натрите чеснок, полейте растительным маслом, посолите, поперчите по вкусу.

​​​​​​​5. Орехи порежьте или "пройдитесь" по них скалкой.

Салат с орехами

6. Зелень помойте и измельчите.

Салат со свеклой

7. Добавьте орехи и зелень, перемешайте салат.

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