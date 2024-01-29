Далеко не все любят готовить. К счастью, в современном мире это больше не проблема, ведь всегда можно приобрести готовую еду на любой вкус. Но порой так хочется попробовать что-нибудь настоящее, домашнее, что принесет уют, чувство покоя и наполнит дом ароматами.

Именно в таких случаях на помощь приходят простые рецепты вкусных блюд. Справиться с ними сможет любой начинающий, от чего блюдо станет еще вкуснее. Недавно фудблогер с ником kate.deliciouss в Instagram поделилась рецептом кекса, с которого, по ее словам, нужно начинать учиться выпекать.

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Ингредиенты

Сливочное масло – 200 г

Сахар – 200 г

Мука – 200 г

Яйца – 4 шт.

Разрыхлитель – 30 г

Вода – 150 мл

Сахарная пудра – 40 г

Способ приготовления

1. Смешиваем мягкое масло и сахар.

2. Добавляем яйца и тщательно перемешиваем.

3. Постепенно добавляем муку с разрыхлителем и замешиваем тесто.

4. Выливаем тесто в форму для кексов и отправляем в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 40-50 минут.

5. Пока выпекается кекс, готовим заливку. Смешиваем в сотейнике воду и сахарную пудру и ставим на огонь. Нагреваем, пока пудра полностью не растворится.

6. Достаем кекс из духовки, даем немного остыть, после чего поливаем сиропом.

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