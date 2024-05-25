Видео дня
Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки
Домашняя сельдь – это идеальное дополнение к отварному картофелю. Рыбу также можно есть прямо с хлебом. А для того, чтобы замариновать продукты в домашних условиях, вам нужно будет сделать очень простой маринад.
Идея приготовления домашней маринованой сельди опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Есть можно будет уже через сутки.
Ингредиенты:
- сельдь – 1 шт.
- лук – 1 шт.
- вода – 700 мл.
- соль – со столовые ложки
- растительное масло – 2 столовые ложки
- уксус 9% – 1 столовая ложка
- лавровые листья – 2 шт.
- черный перец – 8 горошин
Способ приготовления:
1. Развести соль в 500 мл воды.
2. Положить в соляной раствор подготовленную рыбу.
3. Оставить на час-полтора.
4. Слить воду.
5. Переложить селедку в перемешку с луком и специями, маслом и уксусом в посуду, где рыба будет мариноваться.
6. Закрыть крышкой емкости.
7. Поставить в холодильник на сутки.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: