Домашняя сельдь – это идеальное дополнение к отварному картофелю. Рыбу также можно есть прямо с хлебом. А для того, чтобы замариновать продукты в домашних условиях, вам нужно будет сделать очень простой маринад.

Идея приготовления домашней маринованой сельди опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Есть можно будет уже через сутки.

Ингредиенты:

сельдь – 1 шт.

лук – 1 шт.

вода – 700 мл.

соль – со столовые ложки

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растительное масло – 2 столовые ложки

уксус 9% – 1 столовая ложка

лавровые листья – 2 шт.

черный перец – 8 горошин

Способ приготовления:

1. Развести соль в 500 мл воды.

2. Положить в соляной раствор подготовленную рыбу.

3. Оставить на час-полтора.

4. Слить воду.

5. Переложить селедку в перемешку с луком и специями, маслом и уксусом в посуду, где рыба будет мариноваться.

6. Закрыть крышкой емкости.

7. Поставить в холодильник на сутки.

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