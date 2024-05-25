Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

Домашняя сельдь – это идеальное дополнение к отварному картофелю. Рыбу также можно есть прямо с хлебом. А для того, чтобы замариновать продукты в домашних условиях, вам нужно будет сделать очень простой маринад.

Идея приготовления домашней маринованой сельди опубликована на странице фудблогера Анны с ником anna sma4notyt в Instagram. Есть можно будет уже через сутки.

Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

Ингредиенты:

  • сельдь – 1 шт.
  • лук – 1 шт.
  • вода – 700 мл.
  • соль – со столовые ложки
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  • растительное масло – 2 столовые ложки
  • уксус 9% – 1 столовая ложка
  • лавровые листья – 2 шт.
  • черный перец – 8 горошин

Способ приготовления:

Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

1. Развести соль в 500 мл воды.

2. Положить в соляной раствор подготовленную рыбу.

Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

3. Оставить на час-полтора.

4. Слить воду.

Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

5. Переложить селедку в перемешку с луком и специями, маслом и уксусом в посуду, где рыба будет мариноваться.

6. Закрыть крышкой емкости.

Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

7. Поставить в холодильник на сутки.

Самый простой маринад для домашней сельди: можно есть уже через сутки

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