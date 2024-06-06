Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Ленивые голубцы на скорую руку

Идеальный вариант бюджетного обеда для всей семьи – это голубцы. Но для того, чтобы сэкономить время, не стоит проваривать капусту. Можно воспользоваться более простой технологией.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna. timoshenko13) в Instagram. Изделия получаются очень сочными.

Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

Ингредиенты:

  • фарш – 800 г
  • рис сухой – 150 г
  • капуста молодая,половина кочана
  • лук – 1 шт.
  • морковь – 1 шт.
  • томатная паста – 2 ст.л.
  • сметана – 3 ст.л.
  • мука – 1 ст.л.
  • соль, специи
  • масло для жарки
  • вода – 0,5 л

Способ приготовления:

Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости.

2. Туда же добавить нашаткованую капусту, тушить 10-15 минут.

3. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи.

Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

4. Посолить и добавить специи: черный перец и сухой чеснок.

5. Вымешать и сформировать голубцы.

Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

6. Выложить на противень.

7. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду.

Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

8. Перемешать и залить голубцы.

9. Поставить в духовку на 40-50 минут.

Самый простой обед из фарша и капусты: как приготовить ленивые голубцы без заморочки

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