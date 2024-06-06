Идеальный вариант бюджетного обеда для всей семьи – это голубцы. Но для того, чтобы сэкономить время, не стоит проваривать капусту. Можно воспользоваться более простой технологией.

Идея приготовления сочных ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Анны Тимошенко (anna. timoshenko13) в Instagram. Изделия получаются очень сочными.

Ингредиенты:

фарш – 800 г

рис сухой – 150 г

капуста молодая,половина кочана

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

томатная паста – 2 ст.л.

сметана – 3 ст.л.

мука – 1 ст.л.

соль, специи

масло для жарки

вода – 0,5 л

Способ приготовления:

1. Лук и морковь обжарить на сковороде до мягкости.

2. Туда же добавить нашаткованую капусту, тушить 10-15 минут.

3. В миске смешать фарш, предварительно отваренный рис и овощи.

4. Посолить и добавить специи: черный перец и сухой чеснок.

5. Вымешать и сформировать голубцы.

6. Выложить на противень.

7. Для заливки смешать томатную пасту, сметану, муку, соль и воду.

8. Перемешать и залить голубцы.

9. Поставить в духовку на 40-50 минут.

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