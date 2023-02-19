Самый простой паштет из куриной печени: понадобится всего 5 компонентов

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
1,7 т.
Самый простой паштет из куриной печени: понадобится всего 5 компонентов

Печеночный паштет – это полезная альтернатива разнообразным магазинным намазкам. Особенно, если готовить его в домашних условиях. Для блюда понадобится всего 5 компонентов – получается очень бюджетно, питательно и вкусно.

Идея приготовления элементарного паштета из 5 ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ирины Смаченко ( ira.smachnenko) в Instagram.

Самый простой паштет из куриной печени: понадобится всего 5 компонентов

Ингредиенты:

  • куриная печень – 250 г
  • 50 г сливочного масла
  • морковь – 1 шт.
  • кусочек лука
  • соль
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Способ приготовления:

 

1. Нарезанные овощи пожарить на кусочке сливочного масла, помешивая 5 минут.

2. Добавить помытую печень.

Самый простой паштет из куриной печени: понадобится всего 5 компонентов

3. Влить пол стакана воды.

 

4. Потушить до готовности.

5. Все поместить в блендер.

Самый простой паштет из куриной печени: понадобится всего 5 компонентов

6. Добавить сливочное масло.

 

7. Тщательно все измельчить.

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