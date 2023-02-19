Печеночный паштет – это полезная альтернатива разнообразным магазинным намазкам. Особенно, если готовить его в домашних условиях. Для блюда понадобится всего 5 компонентов – получается очень бюджетно, питательно и вкусно.

Идея приготовления элементарного паштета из 5 ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ирины Смаченко ( ira.smachnenko) в Instagram.

Ингредиенты:

куриная печень – 250 г

50 г сливочного масла

морковь – 1 шт.

кусочек лука

соль

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Способ приготовления:

1. Нарезанные овощи пожарить на кусочке сливочного масла, помешивая 5 минут.

2. Добавить помытую печень.

3. Влить пол стакана воды.

4. Потушить до готовности.

5. Все поместить в блендер.

6. Добавить сливочное масло.

7. Тщательно все измельчить.

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