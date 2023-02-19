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Самый простой паштет из куриной печени: понадобится всего 5 компонентов
Печеночный паштет – это полезная альтернатива разнообразным магазинным намазкам. Особенно, если готовить его в домашних условиях. Для блюда понадобится всего 5 компонентов – получается очень бюджетно, питательно и вкусно.
Идея приготовления элементарного паштета из 5 ингредиентов опубликована на странице фудблогера Ирины Смаченко ( ira.smachnenko) в Instagram.
Ингредиенты:
- куриная печень – 250 г
- 50 г сливочного масла
- морковь – 1 шт.
- кусочек лука
- соль
Способ приготовления:
1. Нарезанные овощи пожарить на кусочке сливочного масла, помешивая 5 минут.
2. Добавить помытую печень.
3. Влить пол стакана воды.
4. Потушить до готовности.
5. Все поместить в блендер.
6. Добавить сливочное масло.
7. Тщательно все измельчить.
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