Лучшее угощение к чаю – домашний пирог. Готовить их можно из теста и из лаваша, а также заливные. Для начинки можно использовать ягоды, творог, фрукты.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога с вареньем.

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Ингредиенты:

яйца – 2 шт.

кефир – 250 г

сахар – 150 г

мука – 400 г +- 30 г(2 ст. 270 мл)

сода – 0,5 ч.л.

масло – 100 мл

ваниль – 16 г

варенье(ягоды, фрукты) – 250-300 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте миксером со всем сахаром, добавьте масло и хорошо перемешайте миксером. К теплому кефиру добавьте соду, перемешайте и вылейте кефир в яйца и хорошо перемешайте миксером.

3. Добавьте просеянную муку, вымешать лопаткой тесто.

4. Форму застелите пергаментом, выложите половину теста, выложите сверху варенье и снова другую часть теста и хорошо разровняйте.

5. Выпекайте 40 минут при 160-170 С.

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