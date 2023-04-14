Самый простой пирог с вареньем к чаю: делимся рецептом теста
Лучшее угощение к чаю – домашний пирог. Готовить их можно из теста и из лаваша, а также заливные. Для начинки можно использовать ягоды, творог, фрукты.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога с вареньем.
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.
- кефир – 250 г
- сахар – 150 г
- мука – 400 г +- 30 г(2 ст. 270 мл)
- сода – 0,5 ч.л.
- масло – 100 мл
- ваниль – 16 г
- варенье(ягоды, фрукты) – 250-300 г
Способ приготовления:
1. Яйца взбейте миксером со всем сахаром, добавьте масло и хорошо перемешайте миксером. К теплому кефиру добавьте соду, перемешайте и вылейте кефир в яйца и хорошо перемешайте миксером.
3. Добавьте просеянную муку, вымешать лопаткой тесто.
4. Форму застелите пергаментом, выложите половину теста, выложите сверху варенье и снова другую часть теста и хорошо разровняйте.
5. Выпекайте 40 минут при 160-170 С.
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