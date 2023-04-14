Самый простой пирог с вареньем к чаю: делимся рецептом теста

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
1,3 т.
Рецепт пирога

Лучшее угощение к чаю – домашний пирог. Готовить их можно из теста и из лаваша, а также заливные. Для начинки можно использовать ягоды, творог, фрукты.

Вкусный пирог к чаю

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень простого в приготовлении пирога с вареньем.

Рецепт пирога
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Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.
  • кефир – 250 г
  • сахар – 150 г
  • мука – 400 г +- 30 г(2 ст. 270 мл)
  • сода – 0,5 ч.л.
  • масло – 100 мл
  • ваниль – 16 г
  • варенье(ягоды, фрукты) – 250-300 г

Способ приготовления:

1. Яйца взбейте миксером со всем сахаром, добавьте масло и хорошо перемешайте миксером. К теплому кефиру добавьте соду, перемешайте и вылейте кефир в яйца и хорошо перемешайте миксером.

Приготовление теста

3. Добавьте просеянную муку, вымешать лопаткой тесто.

Тесто для пирога

4. Форму застелите пергаментом, выложите половину теста, выложите сверху варенье и снова другую часть теста и хорошо разровняйте.

Приготовление пирога

5. Выпекайте 40 минут при 160-170 С. 

Готовый пирог с вареньем

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