Самый простой салат из свеклы без майонеза: готовится из двух ингредиентов

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
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Самый простой салат из свеклы без майонеза: готовится из двух ингредиентов

Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. Следует отметить, что овощ сочетается со всеми другими овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. То же касается и заправки: салат можно заправить майонезом, йогуртом, сметаной или обычным маслом.

Фудблогер Анастасия с ником anastasiia_tsvitok на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы и феты, который готовится из двух основных ингредиентов и без майонеза.

Рецепт салата из свеклы и феты без майонеза

Ингредиенты:

  • свекла
  • сыр фета или брынза
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  • соль
  • сок лимона
  • горчица в зернах
  • масло растительное

Способ приготовления:

1. Сначала подготовить свеклу к приготовлению. Ее можно отварить или запечь в духовке. Второй вариант будет более полезный.

Свекла для салата

2. В готовом виде натереть свеклу на терке.

3. Порезать фету или брынзу кубиками и добавить к свекле.

Салат со свеклой без майонеза

4. Добавить к ингредиентам соль, сок лимона, горчицу. Заправить все растительным маслом и перемешать. Приятного аппетита!

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