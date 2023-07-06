Самый простой салат из свеклы без майонеза: готовится из двух ингредиентов
Салат из свеклы – это отличное блюдо на каждый день. Следует отметить, что овощ сочетается со всеми другими овощами и зеленью, а также с орехами и сыром. То же касается и заправки: салат можно заправить майонезом, йогуртом, сметаной или обычным маслом.
Фудблогер Анастасия с ником anastasiia_tsvitok на своей странице в Instagram поделилась рецептом салата из свеклы и феты, который готовится из двух основных ингредиентов и без майонеза.
Ингредиенты:
- свекла
- сыр фета или брынза
- соль
- сок лимона
- горчица в зернах
- масло растительное
Способ приготовления:
1. Сначала подготовить свеклу к приготовлению. Ее можно отварить или запечь в духовке. Второй вариант будет более полезный.
2. В готовом виде натереть свеклу на терке.
3. Порезать фету или брынзу кубиками и добавить к свекле.
4. Добавить к ингредиентам соль, сок лимона, горчицу. Заправить все растительным маслом и перемешать. Приятного аппетита!
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