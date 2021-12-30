Самый простой способ эффектной подачи картофеля на праздничный стол: минимум времени – максимум вкуса

Екатерина Ягович
FoodOboz
1 минута
6,3 т.
Самый простой способ эффектной подачи картофеля на праздничный стол: минимум времени – максимум вкуса

Даже из обычного картофеля можно сделать по-настоящему эффектное блюдо, которое идеально подойдет для новогоднего празднования. Оно может подаваться в самостоятельном виде или как дополнение к мясу или рыбе. Все, что нужно, – картофель и несколько простых ингредиентов.

Идея опубликована на странице recepti.good в Instagram.

Рецепт французского блюда Гратен из картофеля

Ингредиенты:

  • картофель – 6-8 шт

  • лук – 1 шт

  • чеснок – 2 зубчика

  • сливочное масло – 40 г

  • мука – 3 ст.л

  • молоко – 500 мл

  • сливки (20%) – 200 мл

  • чабрец – несколько щепоток

  • соль, перец – по вкусу

  • масло для жарки

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Технология нарезки картофеля для блюда

Способ приготовления:

1. Картофель нарезать на тонкие слайсы. Лук и чеснок измельчить.

2. Картофель выложить на противень вертикально, гармошкой.

Выкладывание картофеля в форму

3. Лук обжарить до прозрачности, добавить чеснок. Через несколько минут сливочное масло, затем – муку. Через 3 минуты вылить молоко, постоянно помешивать. Добавить соль, перец, чабрец, сливки, довести до загустения.

Приготовление соуса для блюда

4. Картофель посолить, залить соусом. Сверху посыпать тимьяном и сыром.

5. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 55 минут.

Ранее OBOZREVATEL сообщал рецепт закуски из картофеля вместо пюре за считанные минуты на Новый год.

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