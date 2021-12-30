Самый простой способ эффектной подачи картофеля на праздничный стол: минимум времени – максимум вкуса
Даже из обычного картофеля можно сделать по-настоящему эффектное блюдо, которое идеально подойдет для новогоднего празднования. Оно может подаваться в самостоятельном виде или как дополнение к мясу или рыбе. Все, что нужно, – картофель и несколько простых ингредиентов.
Идея опубликована на странице recepti.good в Instagram.
Ингредиенты:
картофель – 6-8 шт
лук – 1 шт
чеснок – 2 зубчика
сливочное масло – 40 г
мука – 3 ст.л
молоко – 500 мл
сливки (20%) – 200 мл
чабрец – несколько щепоток
соль, перец – по вкусу
масло для жарки
Способ приготовления:
1. Картофель нарезать на тонкие слайсы. Лук и чеснок измельчить.
2. Картофель выложить на противень вертикально, гармошкой.
3. Лук обжарить до прозрачности, добавить чеснок. Через несколько минут сливочное масло, затем – муку. Через 3 минуты вылить молоко, постоянно помешивать. Добавить соль, перец, чабрец, сливки, довести до загустения.
4. Картофель посолить, залить соусом. Сверху посыпать тимьяном и сыром.
5. Отправить в духовку при температуре 180 градусов на 55 минут.
Ранее OBOZREVATEL сообщал рецепт закуски из картофеля вместо пюре за считанные минуты на Новый год.